«Из девочки сделать не пойми что»: Оксану Самойлову призывают прекратить экспериментировать с внешностью 10-летней дочери

Хейтить Оксану Самойлову последнее время стало модно. У популярной блогерши всегда были завистники и недоброжелатели, но такой негативной активности под постами, как сейчас, раньше не наблюдалось. Скорее всего, супруга Джиган а, что называется, испортила себе карму недостойным поведением в реалити «Выжить в Дубае. Возвращение».

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К сожалению, очень много токсичных высказываний сыпется в адрес детей Самойловой . Звездные родители не скрывают своих наследников от общественности, что младшие дети пока что принимают за игру .

Со старшей дела обстоят иначе. После записи первого клипа и посыпавшегося со всех сторон хейта 13-летняя Ариела решила вести непубличный образ жизни и не появляться в соцсетях звездных родителей. Она даже перестала фигурировать на традиционных семейных снимках, которые Самойлова так любит выставлять в Сеть.

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