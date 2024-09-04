«Из девочки сделать не пойми что»: Оксану Самойлову призывают прекратить экспериментировать с внешностью 10-летней дочери
Фото: соцсети Оксаны Самойловой
Лея рискует слишком рано распрощаться с детством, считают в Сети.
Хейтить Оксану Самойлову последнее время стало модно. У популярной блогерши всегда были завистники и недоброжелатели, но такой негативной активности под постами, как сейчас, раньше не наблюдалось. Скорее всего, супруга Джигана, что называется, испортила себе карму недостойным поведением в реалити «Выжить в Дубае. Возвращение».
Со старшей дела обстоят иначе. После записи первого клипа и посыпавшегося со всех сторон хейта 13-летняя Ариела решила вести непубличный образ жизни и не появляться в соцсетях звездных родителей. Она даже перестала фигурировать на традиционных семейных снимках, которые Самойлова так любит выставлять в Сеть.
Третьего сентября средней дочери Джигана исполнилось 10 лет. Еще не взрослая, но уже не малышка, Лея появилась у мамы в блоге в праздничной фотосессии. Вместо поздравлений с рождением девочки Самойловой досталось за то, как она накрасила дочь. Это не первый раз, когда Оксану критикуют по этому поводу.
Лея по характеру зажигалочка, она часто появляется у мамы в блоге. Фото: соцсети Оксаны Самойловой
До этого Лея появилась на школьной линейке, тоже при мейкапе. А еще раньше — в забавном ролике с мамой в машине, в котором интернет-пользователи ничего не разглядели, кроме боевого раскраса девятилетнего (на тот момент) ребенка. Свое негодование они выплеснули в комментариях.
Дусенька Дусенька: «Как можно так изгадить детство».
Karina Ruchenka: «Одно дело просто с косметикой дома играть, другое дело — из девочки сделать не пойми что. И да, дети и так красивые. Сначала приучат к косметике, а потом человек уже нормальное естественное лицо не принимает».
Marina: «Смешная семья, в каком-то придуманном мире живет».
Петрович: «Наша детская косметика — это сопли с песком на пол лица...»
Самойлова записала видео с дочерью, где Лея была накрашена. Фото: соцсети Оксаны Самойловой
Но есть те, кто не увидел в этом ничего такого и встал на сторону блогерши. Они посчитали, что тон лица, скорее всего, это фотошоп от мамы. А помада и стрелки — это то, о чем мечтает любая маленькая принцесса.
Змейка: «У нас не было косметики. А родительская была им дорога во всех смыслах. Да и ее качество было такое. Сейчас есть косметика с безопасными составами. Так что попади мы в нынешние условия, то макияж был бы».
Вероника Б: «Моя тоже в 5 лет совершает набеги на косметику. Это не смущает совершенно. А вот смутил выбор макияжа. В общем, визажист испортил девочку. Можно было и посимпатичнее накрасить, не так возрастно».
Настя: «Моя в 4 года уже хочет краситься как мама. А тут 10! Вопрос в другом, что даже в 10 я бы ей боевой раскрас делать не разрешала. Сейчас мажется детской косметикой, которая смывается, чуть потрешь, зато сколько счастья у ребенка!»
Нужно сказать, что подобные дебаты происходят не только на странице у Самойловой. В Сети вирусятся ролики, где демонстрируют варианты макияжа для школьной линейки и других детских мероприятий. Их популярность обусловлена не ценностью рекомендаций, а количеством гневных комментариев под ними.
Оксана Самойлова собрала детей в школу за 20 тысяч рублей и нарвалась на хейт
Обычно подписчики Самойловой возмущаются роскоши, в которой растут ее дети, не имея возможности узнать, как устроена реальная жизнь. И вот Оксана решила стать ближе к народу и уложиться с подготовкой к первому сентября во вменяемую сумму (20 тысяч рублей) — ей не простили и этого.
В прошлом году на форму, канцелярию и прочее у семейства блогеров ушло порядка полумиллиона рублей (покупки оффлайн). В этом, по словам Оксаны, все закупили на маркетплейсах в последний момент — от ручек за 59 рублей до пиджака за две тысячи. Но и этот пост не порадовал простой народ.
Наталья: «В смысле 20 тысяч? У нас максимально экономно один мальчик в 15 обошелся».
Marmar Sms: «А они учится даже будут? В дубайских школах?»
А: «Ну, как вариант, младшие девчонки наденут одежду старшей, из которой та выросла. Возможно, много неношеного осталось или одетого по три раза».
Elizabeth: «Как налоговая взялась за блогеров, Самойлова — сама простота!»
Ольга: «Вы серьезно думаете, что в их семье младшие будут носить одежду старшей?»
yuafanas: «Второго сентября ее дочек засмеют за «нефабрик», она купит на миллион».
Оля: «Сказать-то много чего можно. Скорее всего, куплено все далеко не на эту сумму!»
Вероника Б.: «На троих девочек? Серьезно? Вы даже средней ценовой категории брендов видели ценники? Те же две юбки, пиджаки и блузы. Одну блузу на всех, что-ли? Как минимум надо три. У моих детей по пять — на неделю, чтобы стирать и гладить один раз в неделю. Не надо верить слепо этим врунишкам».
Оксана решила стать ближе к народу и уложиться с подготовкой к первому сентября в вменяемую сумму. Фото: соцсети Оксаны Самойловой
Справедливости ради стоит сказать, что не одна Оксана Самойлова сталкивается с критикой, касающейся воспитания детей. Недавно Ксения Бородина, которая переживает сейчас серьезную влюбленность в Николая Сердюкова, неудачно пошутила на камеру, назвав младшую дочь Теону «задротышем». Нетрудно догадаться, что стало твориться в комментариях под этой публикацией.
Ксения Бородина бросила неосторожные слова в адрес дочери. Фото: соцсети Ксении Бородиной