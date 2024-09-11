Завидные невесты на выданье: как складывается жизнь незамужних дочерей Маслякова, Брежневой, Волочковой, Валерии, Навки и Литвиновой
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Звездные наследницы хоть и на выданье не первый год, но семейной жизнью не горят.
Эпатажный актер Иван Охлобыстин готовится выдать замуж третью дочь. Звезда «Интернов» не перестает поставлять женихам очаровательных и талантливых невест. Варвара станет третьей дочкой Ивана, которая пойдет под венец. Счастливый отец невесты вовсю занят приготовлениями к торжеству. Он души не чает в женихе Варвары Максиме Захарове.
«Ее жених — один из лучших барберов России. У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо. Теплые отношения, легкие, радостные. То есть, они не скучают, они все время на позитиве», - восторгается Охлобыстин.
Варвара Охлобыстина готовится стать замужней женщиной. Фото: соцсети Варвары Охлобыстиной
Варваре - 25 лет. Очевидно, что сейчас у современных девиц в тренде - не торопиться с замужеством. Хоть звездные родители и желают устроить дочерям личную жизнь как можно скорее. А пока Иван Охлобыстин готовится к торжеству, которое случится уже очень скоро (намечено на сентябрь), Teleprogramma.org решила вспомнить еще завидных невест из семейств с громкими фамилиями.
Таисия Маслякова, внучка покойного Александра Маслякова
Наследница империи умершего Александра Маслякова - теперь более чем завидная невеста. Девушка вовсю старалась стать украшением в жизни своих близких и без конца корпела над внешностью. А теперь красавица стала главной претенденткой на империю ведущего КВН, разумеется, после своего отца. О своей личной жизни 18-летняя Таисия молчит. В этом ее поддерживают родные, которые не говорят ни о личной жизни девушки, ни о своей частной жизни.
18-летняя внучка покойного Маслякова-старшего получила внушительное наследство. Фото: соцсети Таисии
А вот доходы семейства нет-нет да и стали достоянием общественности. Например, известно, что только в 2021 году основатель КВН заработал 500 миллионов рублей. Также Александр Васильевич вместе с супругой владел квартирой в Москве площадью около 200 квадратов. Еще у семьи есть дом на Рублевке на участке 36 соток стоимостью 388 миллионов рублей. В общем, приданое у 18-летней невесты, мягко сказать, ощутимое.
Анна Шульгина (SHENA), дочь Валерии
Ждет своего возлюбленного и наследница солидных капиталов певицы Валерии - ее дочь, Анна Шульгина. То есть SHENA. Девушка решила строить музыкальную карьеру и выбрала себе новое имя, чтобы не отождествляться со звездной мамой и стереть из памяти абьюзера-папу Александра Шульгина. Валерия не тиранит 31-летнего ребенка по поводу замужества, хотя готова нянчиться с будущими внуками. Тем более она уже опытная бабушка.
Анна Шульгина творит под псевдонимом SHENA. Фото: соцсети Анны Шульгиной
«Это раньше после института нам нечего было делать — только размножаться. Родили, располнели, погрязли в быту. Спорт в нашей жизни заканчивался вместе с уроками физкультуры в институте. Как могли, так и скрипели. К сорока — уже старые. Сегодняшние 50 — это как полвека назад 35. Мы едим другую еду, по-другому за собой ухаживаем, занимаемся спортом, развиваемся», - высказалась певица однажды в интервью.
Артистка отмечает, что сейчас ее дочь живет свою лучшую жизнь. И для матери это самое главное.
Дочери Веры Брежневой, которую певица родила в 19 лет, уже 23 года. Девушка по-прежнему ищет любовь, но только на просторах США. Соня утвердила свой жизненный план еще подростком и заявила, что выйдет замуж к 25 годам. Пока подвижек в реализации намерения мало.
Известно, что в середине 2019 года Соня строила любовь с певцом и инструменталистом Мэттом Кэнноном. Но вскоре его фото исчезли из ее блога, как и сам парень из ее жизни. Она по-прежнему свободна и ждет своего принца. Звездная мама стать бабушкой уже готова. Но признается, что надеется, что дочь в этих делах спешить не станет.
«Так получилось, что я сама в 19 лет родила, поэтому будет странно, если буду говорить своей дочке: «С внуками потерпи!» Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет иметь детей. Я думаю, она хочет покайфовать, погулять... И правильно!» – говорила когда-то Вера Брежнева.
Александра Жулина, дочь Татьяны Навки
А вот Татьяна Навка напротив - пребывает в счастливом предвкушении скорой свадьбы своей дочери. 23-летняя Александра Жулина получила недвусмысленный знак, который касается ее личной жизни. Спортсменка, красавица, а теперь еще и владелица чайной лавки поймала букет невесты на свадьбе сына певицы Жасмин. Сама Навка о личной жизни дочери не распространяется. Куда охотнее она делится ее успехами в карьере. Но ее поздравление ко дню рождения вполне можно расценить как жест огромной материнской поддержки и теплоты.
Александра Жулина сделала самое главное - поймала букет невесты. Фото: соцсети Александры Жулиной
«Моя гордость, моя любовь, моя невероятная дочь, с днем рождения! Мой лучший комплимент от Бога, моя поддержка и мудрость, ты выросла в красивую, умную, обаятельную и очаровательную девушку! Пусть в твоей жизни все сложится в 100 раз лучше и успешнее», — написала Навка на своей страничке.
Ульяна Добровская тоже пока не в отношениях. Девушка живет в Бельгии и не планирует возвращаться в Россию. Ходили слухи, что у Ульяны Добровской роман с Федором Дьяковым – дизайнером и моделью. Федор даже сшил платье специально для Ульяны, однако на этом пока все. Дочь Ренаты Литвиновой призналась, что пока одна.
Сейчас 23-летняя Добровская держит личную жизнь в большом секрете. Даже если ее сердце занято, то об этом знают лишь самые близкие люди. Несколько лет назад Рената взяла у дочери интервью. В этом диалоге чувствуется, что актрису волнует будущее Ульяны.
Ульяна Добровская имеет свое мнение по поводу реализации в жизни. Фото: соцсети Ульяны Добровской
«Я себя тоже помню, я думала: вот этот вот мальчик — он и будет самый мой единственный на всю жизнь... Но «мальчиков не бывает на всю жизнь», - рассуждала Рената.
«Нет, конечно, мне нравятся там некоторые мальчики, мама. Я считаю многих мальчиков симпатичными, но я никогда ничего не идеализирую», - отвечает дочь.
Вопрос о том, видит ли Ульяна свою реализацию в творчестве, а не семье, девушка переадресовала своей маме: «Ты же сама вечно ищешь смысл в работе!»
Ариадна Волочкова, дочь Анастасии Волочковой
Совершеннолетняя наследница Анастасии Волочковой вполне себе рисковала остаться без кавалера, ведь эмоциональный накал ей обеспечивала звездная мама, с которой Ариадна то ссорилась, то мирилась. Теперь же мать и дочь живут душа в душу. А у Ариадны появился возлюбленный. Анастасия же вовсю строит планы.
Ариадна Волочкова только недавно пустила мать в свою личную жизнь. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Мы договорились, что сначала союз своей любви создает моя дочь Ариадна Волочкова, потом дальше я выхожу замуж я, а потом — моя мама... Три свадьбы!» - делилась одухотворенная балерина.
Однако, еще совсем недавно экс-прима противостояла хейту, когда сообщила в своем блоге, что оставляла еще 17-летнюю Ариадну с парнем у себя дома на ночь. Но общественное порицание - это не то, что волнует знаменитость: «Дочери и ее парню разрешаю делать все! В моем доме они выбрали взрослую комнату».