Завидные невесты на выданье: как складывается жизнь незамужних дочерей Маслякова, Брежневой, Волочковой, Валерии, Навки и Литвиновой

Варваре - 25 лет. Очевидно, что сейчас у современных девиц в тренде - не торопиться с замужеством. Хоть звездные родители и желают устроить дочерям личную жизнь как можно скорее. А пока Иван Охлобыстин готовится к торжеству, которое случится уже очень скоро (намечено на сентябрь), Teleprogramma.org решила вспомнить еще завидных невест из семейств с громкими фамилиями.

Таисия Маслякова, внучка покойного Александра Маслякова