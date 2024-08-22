Откровенные наряды, пластика и ранние отношения: как ведут себя наследницы Боярского, Маслякова и покойного Хворостовского
Дмитрий Хворостовский с семьей. Фото: Global Look Press
Старшее поколение не готово видеть наследниц великих мужчин в откровенном виде.
На сегодняшний день узнать любопытные подробности из жизни кумиров можно через соцсети. Но что делать, если знаменитость не появляется онлайн, как, например, часто бывает с представителями старшего поколения? Все просто: нужно подписаться на блог звездных детей. Любящие внимание наследники иногда могут сболтнуть что-нибудь интересное про семью. Вот только бывает так, что, став их фолловерами, можно неслабо удивиться и от шока напрочь забыть о том, зачем вообще зашел на этот профиль.
Такая вот грустная история не миновала Михаила Боярского, Александра Маслякова и покойного Дмитрия Хворостовского. Сейчас у их наследниц очень обширная фанбаза, но вовсе не благодаря таланту девушек, а из-за их очень нестандартного поведения. Teleprogramma.org посмотрела, как сейчас поживают яркие, но скандальные красавицы — от старшей к младшей.
Легенде отечественного кинематографа сейчас 74 года. А Екатерине, его внучке и дочери депутата Госдумы Сергея Боярского, в ноябре исполнится 26 лет. Катя — харизматичная, открытая и разносторонняя молодая женщина. Она ведет свой блог, участвует в фотосессиях, кайфует по жизни и даже поет. Но в Сети все равно больше обращают внимание на ее формы, чем на личные достижения.
Фото: соцсети Екатерины Боярской
Впрочем, кажется, Катя совершенно не против такого расклада. Она не устает генерировать откровенный контент, потому что считает, что ей есть что показать. Хейтеры злобно могут брызгать слюной и стыдить наследницу звучной фамилии, но Боярская не обращает на это никакого внимания и наслаждается своим выигрышем в генетическую лотерею.
Фото: соцсети Екатерины Боярской
Единственная внучка Александра Маслякова
Совершенно иная история разворачивается в семействе «отца» КВН. На днях единственной внучке 82-летнего Маслякова-старшего Таисии исполнилось 18 лет. Девушка поступила в МГИМО, на факультет управления и политики, но публика ассоциирует ее вовсе не с элитным высшим образованием.
Дело в том, что Таисия уже давно практикует бьюти-процедуры и регулярно перекраивает свою внешность до неузнаваемости. Для хейтеров эта тема — непаханое поле для едких комментариев. Правда, более спокойные подписчики тоже не понимают, зачем молодой и красивой девушке увлекаться пластикой и превращать себя во взрослую и «сделанную» женщину.
Великий оперный певец скончался в ноябре 2017 года после нескольких лет борьбы с раком головного мозга. Но даже по прошествии почти семи лет с момента трагического ухода (в возрасте 55 лет), его семья не перестает вызывать интерес у народа. Поэтому поклонники Дмитрия Александровича подписаны на его вдову Флоранс Илли-Хворостовскую, а заодно и на младших детей — Нину и Максима.
Фото: соцсети Нины Хворостовской
Фолловеры Нины в курсе, что она уже давно встречается с молодым человеком. С ним она обнимается и целуется, отдыхает на пляже. Помимо романтических фото, наследница громкой фамилии также постит свои аутфиты. Хейтеры постоянно критикуют ее за излишне свободный стиль в одежде и открытое выражение чувств. Возможно, это не их дело. Нюанс только один — девушка делает это с 16 лет.