Откровенные наряды, пластика и ранние отношения: как ведут себя наследницы Боярского, Маслякова и покойного Хворостовского

На сегодняшний день узнать любопытные подробности из жизни кумиров можно через соцсети. Но что делать, если знаменитость не появляется онлайн, как, например, часто бывает с представителями старшего поколения? Все просто: нужно подписаться на блог звездных детей. Любящие внимание наследники иногда могут сболтнуть что-нибудь интересное про семью. Вот только бывает так, что, став их фолловерами, можно неслабо удивиться и от шока напрочь забыть о том, зачем вообще зашел на этот профиль.

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Такая вот грустная история не миновала Михаила Боярского , Александра Маслякова и покойного Дмитрия Хворостовского. Сейчас у их наследниц очень обширная фанбаза , но вовсе не благодаря таланту девушек, а из-за их очень нестандартного поведения. Teleprogramma.org посмотрела, как сейчас поживают яркие, но скандальные красавицы — от старшей к младшей.

Старшая внучка Михаила Боярского

Легенде отечественного кинематографа сейчас 74 года. А Екатерине, его внучке и дочери депутата Госдумы Сергея Боярского, в ноябре исполнится 26 лет. Катя — харизматичная, открытая и разносторонняя молодая женщина. Она ведет свой блог, участвует в фотосессиях, кайфует по жизни и даже поет. Но в Сети все равно больше обращают внимание на ее формы, чем на личные достижения.