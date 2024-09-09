Империя КВН, особняк на Рублевке, автопарк элитных авто: какое наследство оставил Александр Масляков

8 сентября ушел из жизни знаменитый основатель и ведущий КВН
О жизни Маслякова ходило множество легенд, но всю правду о его судьбе мы уже все равно не узнаем. Хотя могли бы... Ведь Александр Масляков записывал свои наблюдения за жизнью в дневник. Правда, три года назад Александр Васильевич вывез тетради с дневниковыми записями на дачу и сжег их. Мол, если писать, то как Пушкин...
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«Не Пушкин я и не Гоголь»
«Было время, я извел десяток общих тетрадей, вел дневник. А потом решил полистать, почитать, что же понаписал, и сжег все к лешему! Несколько лет назад. А ведь и стихи сочинял, точнее, пытался. Пока вдруг не осознал, что эти зарифмованные строчки никто читать не станет. Не Пушкин я. И не Гоголь. Вывез тетрадки на дачу и сжег», — отмечал телеведуший.
Рукописи Маслякова,
Александр Масляков. Фото: Global Look Press
Чем владел Александр Масляков
Кстати, еще много лет назад Александр Васильеивич зарегистрировал на себя бренд КВН. Но учредителями ООО «ТТО «АМиК» (телевизионное творческое объединение Александр Масляков и компания) также являются его жена Светлана, которой принадлежит 24,50% акций, и сын Александр – (50% акций). Сам Масляков-старший же владел 25,50% акций.
Компания занимается производством юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых», организовывает и проводит мероприятия, связанные с КВН.
Надо сказать, что в
С 2000-х годов
Александр Масляков с женой Светланой. Фото: Global Look Press
Что же еще может унаследовать Масляков-младший наравне со своей мамой? Александр Васильевич вместе с женой владел квартирой в Москве площадью около 200 кв. м. Также у семьи есть дом на Рублевке на участке 36 соток стоимостью 388 миллионов рублей.
Кроме того, известно, что Александр Масляков был владельцем небольшого автопарка дорогих автомобилей. А уж если
Вот что говорит о наследстве Александра Маслякова юрист, член союза юристов-блогер Мария Негробова.
«Вопросы наследства, особенно когда много имущества в наследственной массе - товарные знаки, акции, бизнес, недвижимость и т.п. и при этом умерший не оставил завещание или не был заключен наследственный договор - может вызывать жаркие споры между наследниками.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности по степени родства.
Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя, а также по праву представления внуки наследодателя и их потомки, - поясняет Мария.
-В состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага, по наследству не передается право авторства, право на имя и на защиту репутации автора произведения.
Переход исключительного права на средство индивидуализации (товарный знак) в порядке наследования от наследодателя наследнику-гражданину, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, должен быть отчужден в течение года, либо наследнику необходимо открыть ИП, ООО, стать самозанятым.
В случае, когда много имущества, я рекомендую раздел наследственной массы, а лучше всего обратиться к нейтральному посреднику (медиатору)».
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