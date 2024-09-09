Империя КВН, особняк на Рублевке, автопарк элитных авто: какое наследство оставил Александр Масляков

8 сентября ушел из жизни знаменитый основатель и ведущий КВН Александр Масляков . На созданной им передаче выросло не одно поколение зрителей. Из «шинели КВН» вышли Михаил Галустян, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова и многие другие юмористы.

О жизни Маслякова ходило множество легенд, но всю правду о его судьбе мы уже все равно не узнаем. Хотя могли бы... Ведь Александр Масляков записывал свои наблюдения за жизнью в дневник. Правда, три года назад Александр Васильевич вывез тетради с дневниковыми записями на дачу и сжег их. Мол, если писать, то как Пушкин...

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«Не Пушкин я и не Гоголь»

«Было время, я извел десяток общих тетрадей, вел дневник. А потом решил полистать, почитать, что же понаписал, и сжег все к лешему! Несколько лет назад. А ведь и стихи сочинял, точнее, пытался. Пока вдруг не осознал, что эти зарифмованные строчки никто читать не станет. Не Пушкин я. И не Гоголь. Вывез тетрадки на дачу и сжег», — отмечал телеведуший.