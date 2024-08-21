С 12 лет в отношениях со взрослым мужчиной: что известно о бойфренде дочери Веры Брежневой

Вера Брежнева никак не комментирует личную жизнь дочери, хотя в Сети то и дело разгораются нешуточные дебаты.

s_o_e: «Девочка симпатичная — это факт, но как в таком возрасте можно иметь отношения?! 14 лет и бойфренд?! Родители???»

Аля: «Ого, скороспелость…»

Uliysha: «В глубинке и в провинции вообще рано начинают отношения, в 16–18 лет многие беременны».

poposhha «Обалдеть! Мне 25, в мои детство-юность тоже девочки лет с 13 начинали ярко краситься, откровенно одеваться и носить каблуки, и очень многие выглядели старше, в том числе и я. Но тем не менее лица у всех оставались детскими, даже если фигура уже оформилась. Можно было сверху 4–5 лет накинуть, но не более. А здесь и лицо, и фигура явно взрослой девушки 20+, она выглядит старше Сони. Я бы в жизни не подумала, что ей 14, 22–23 минимум. Никаких вообще подростковых черт во внешности».

Ритц: «Костик может снова набирать состав «ВИА Гры» из подросших дочерей своей бывшей».

moxie100: «Мы раньше накрасились по-боевому, смыли потом этот раскрас — и снова юные и красивые, а сегодняшние девочки уже начинают себя подкалывать где только возможно и выглядит соответственно старше».