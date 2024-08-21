С 12 лет в отношениях со взрослым мужчиной: что известно о бойфренде дочери Веры Брежневой
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
14-летняя Сара Киперман отпраздновала день рождения своего бизнесмена.
Младшая дочь Веры Брежневой в свои 14 лет уже довольно уверенный ньюсмейкер. Правда, поводы говорить о себе и о своей родительнице Сара подает не самые достойные. Девушку критикуют за откровенные фотографии и за романтические отношения с бизнесменом до своего совершеннолетия.
В Сети некоторые пытаются оправдать поведение симпатичной непо-бейби (от англ. nepo baby — прославившийся ребенок знаменитости, чей успех больше обусловлен интересом общественности к жизни его родителя). Мол, времена такие, воспитание такое. Но тех, кого «бомбит», все же больше. Teleprogramma.org подслушала, что конкретно говорят о Саре и ее сестре на просторах Интернета.
Сара — младшая дочь Веры Брежневой. Певица родила ее от миллионера Михаила Кипермана в 2009 году. Когда девочка стала появляться в соцсетях, поклонники мамы единодушно признали, что она выиграла генетическую лотерею, унаследовав красоту от мамы, а обеспеченность от папы. Сара быстро обросла собственной фан-базой и начала постить шок-контент.
Он заключается в том, что юная девушка завела роман с бизнесменом Андреем Бенедиктовым (Эндрю Андерсон). И пусть бывшему танцору, а ныне предпринимателю в сфере IT-технологий 21 год, он старше своей несовершеннолетней пассии на семь лет. На днях они хорошо погуляли на его дне рождения, что сильно возмутило щепетильных пользователей Сети.
А все из-за имеющейся предыстории. Однажды Сара выложила совместное фото с Эндрю, которое подписала: «Один год с моей второй половинкой», из чего было легко сделать вывод, что их отношения начались, когда ей было еще 12 лет.
Сара Киперман, младшая дочь Веры Брежневой. Фото: соцсети Сары Киперман
s_o_e: «Девочка симпатичная — это факт, но как в таком возрасте можно иметь отношения?! 14 лет и бойфренд?! Родители???»
Аля: «Ого, скороспелость…»
Uliysha: «В глубинке и в провинции вообще рано начинают отношения, в 16–18 лет многие беременны».
poposhha «Обалдеть! Мне 25, в мои детство-юность тоже девочки лет с 13 начинали ярко краситься, откровенно одеваться и носить каблуки, и очень многие выглядели старше, в том числе и я. Но тем не менее лица у всех оставались детскими, даже если фигура уже оформилась. Можно было сверху 4–5 лет накинуть, но не более. А здесь и лицо, и фигура явно взрослой девушки 20+, она выглядит старше Сони. Я бы в жизни не подумала, что ей 14, 22–23 минимум. Никаких вообще подростковых черт во внешности».
Ритц: «Костик может снова набирать состав «ВИА Гры» из подросших дочерей своей бывшей».
moxie100: «Мы раньше накрасились по-боевому, смыли потом этот раскрас — и снова юные и красивые, а сегодняшние девочки уже начинают себя подкалывать где только возможно и выглядит соответственно старше».
Соню певица родила от политика Виталия Войченко в 2001 году, будучи с ним в гражданском браке. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Мужчина удочерил девочку и дал ей свою фамилию. Сейчас ей 23 года.
Соня Киперман, старшая дочь Веры Брежневой. Фото: соцсети Сони Киперман
Соня в меньшей степени привлекает к себе внимание в соцсетях, а значит, реже подвергается хейту. Несмотря на яркую внешность, очевидного сходства с мамой у нее нет. Тем не менее девушка знает, как себя подать и умеет работать перед камерой.
Брежневой, кстати, не привыкать жить в таком цветнике женского окружения. У Веры есть три сестры: старшая Галина (10 мая 1977) и младшие — двойняшки Анастасия и Виктория (22 декабря 1984). Недавно все они собрались вместе, чтобы поздравить свою маму с 72-летием.