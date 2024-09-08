Мария Погребняк раскрыла пол и имя четвертого ребенка на выписке

35-летняя Мария Погребняк рожала в элитном госпитале «Аист и капуста». Именно там на свет появился четвертый ребенок звездной дивы. В своем микроблоге новоиспеченная мамочка уже показала первое фото с новорожденным крохой из палаты. Марию Погребняк в клинике навестила и экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова . Телеведущая уже давно дружит с бывшей женой Погребняка.

Та даже сделала ее крестной мамой своего четвертого ребенка. Так сказать — породнились. Малыша блондинка родила от своего новоиспеченного супруга Игоря Головинского. На выписку к маме пришли старшие сыновья Марии Погребняк: Артем, Павел и Алексей.