Мария Погребняк раскрыла пол и имя четвертого ребенка на выписке

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка наслаждается материнством.

35-летняя Мария Погребняк рожала в элитном госпитале «Аист и капуста». Именно там на свет появился четвертый ребенок звездной дивы. В своем микроблоге новоиспеченная мамочка уже показала первое фото с новорожденным крохой из палаты. Марию Погребняк в клинике навестила и экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова. Телеведущая уже давно дружит с бывшей женой Погребняка.

Та даже сделала ее крестной мамой своего четвертого ребенка. Так сказать — породнились. Малыша блондинка родила от своего новоиспеченного супруга Игоря Головинского. На выписку к маме пришли старшие сыновья Марии Погребняк: Артем, Павел и Алексей.

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Мария Погребняк с Ольгой Бузовой и сыном. Фото: соцсети

Сама теледива все-таки объявила пол малыша. Оказалось, что у Марии Погребняк родился четвертый сын. Мальчика назвали Владимиром. Хотя сама звездная блондинка явно мечтала о дочери. И даже хотела назвать ее Россияной.

Мария Погребняк с сыном Владимиром. Фото: соцсети

«Все это время меня поддерживал весь персонал роддома, я даже не смогла сосчитать, какое количество людей обо мне заботилось. Мне взбивали подушки, мерили давление, кормили из ложечки, гладили по голове, как маленькую. Выражение «комфортные и легкие роды» оказывается реальность!» - заверила Мария Погребняк.

По материалам «СтарХит»

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