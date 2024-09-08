«Где папа?»: 14-летняя дочка Виталия Гогунского поддела отца

Еще в 2019 году Виталий Гогунский развелся с матерью своей дочери Миланы. Если раньше актер появлялся на шоу в компании наследницы, то теперь они толком не общаются. 14-летняя Милана Стар, можно сказать, стала популярнее своего отца. У нее есть своя армия фанатов. Девочка не стремится мирить родителей. А недавно она и вовсе поддела отца.

Милана записала юмористический ролик, в котором под строки «Где папа?» обращается к матери. Ирина Маирко в ответ только пожимает плечами, а ее дочь изображает на лице недоумение.

Кстати, после развода Ирина Маирко начала жаловаться, что актер совершенно забыл о своих обязательствах и не помогает им с дочерью материально, а с Миланой связь практически не поддерживает.