Марина Доможирова о сериале «Третье сентября», личной жизни и новых проектах: «Я решила, что сделаю жесткую, конкретную, прямую стерву»

2 сентября в 21:00 на ТНТ состоялась премьера сериала «Третье сентября». Сюжет музыкальной комедии основан на популярном хите Михаила Шуфутинского и повествует о том, как главные герои переживают вечный «День сурка» и ищут выход из временной петли, чтобы один из них наконец-то смог жениться 3 сентября.
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Российская актриса Марина Доможирова сыграла в сериале одну из главных ролей – Ирину, стервозную абьюзершу, жену лучшего друга жениха. Исполнительница роли поделилась с Teleprogramma.org впечатлениями от съемочного процесса и работы с коллегами на площадке, а также рассказала о сложностях перевоплощения в своего персонажа.
Марина Доможирова приняла участие в комедийном проекте ТНТ. Фото предоставлено компанией «Медиаслово»
«Коллеги подшучивали, что я все время с недовольным лицом»
— Все находились в предвкушении премьеры комедийного сериала «Третье сентября». Судя по вашим соцсетям, атмосфера на съемочной площадке была очень душевная. Расскажите, как так получилось - дело в коллективе, который собрался?
— У нас сложился очень классный коллектив, это понятно было уже на первой читке, где мы встретились основным составом. Все молодые, энергичные, заряженные и очень талантливые. Момент ансамблевости в этом проекте был очень важен, потому что это страшный сон всех режиссеров (смеется), когда все артисты собираются одновременно в кадре, а наш проект на это и рассчитан. Герои «Третьего сентября» все время празднуют свадьбу, находятся вместе и перемещаются из одного места в другое. Было интересно и сложно одновременно, поскольку развести сцены с большим количеством артистов – тот еще квест, однако такие трудности очень объединяют. Мне было приятно подолгу находиться на площадке вместе с людьми, с которыми можно пройти огонь, воду и медные трубы.
— В сериале «Третье сентября» ваш персонаж описан как «стервозная, абьюзерша, юрист». Было ли вам сложно перевоплотиться в такую героиню?
— Если честно, я кайфанула, когда записывала самопробы на первом этапе кастинга. Я сразу зарядилась и решила, что от всей души сделаю жесткую, конкретную, прямую стерву. Вскоре я полностью утвердилась в своем мнении на ансамблевых пробах. Было ощущение, что мой персонаж какое-то время уже жил внутри меня, и я лишь ждала проект, в котором он сможет вырваться.
Конечно, у героини есть причины так себя вести, и позже я прописала себе легенду, почему она именно такая, но это остается за кадром. На съемочной площадке было довольно сложно находиться на протяжении долгого времени в подобном состоянии, в персонаже. Коллеги подшучивали, что я все время с недовольным лицом, оно всех очень забавляло и смешило. На самом деле по жизни я веселая, оптимистичная хохотушка и мне хотелось немного расслабиться, посмеяться, сбросить напряжение. Даже приходя домой, ловила себя на мысли, что недовольное лицо до сих пор со мной (смеется).
Марина Доможирова. Фото предоставлено компанией «Медиаслово»
«При встрече перевернем календарь»
— С кем на съемочной площадке вы сблизились больше всего?
— На финальной смене наш режиссер Феликс Герчиков сказал интересное слово «манкий». Мы начали друг друга спрашивать, кто больше всех олицетворяется с этим словом. Для кого-то оно означало бы «сексуальный», для кого-то ассоциировалось с какой-то притягательной актерской энергией. Практически все герои у нас попали в этот список «манких» и могу сказать, что с каждым человеком на проекте у меня есть своя история.
С Юлией Топольницкой мы снимались два проекта подряд и долго смеялись, когда увиделись на читке «Третьего сентября». Мы много лет с ней знакомы: вместе учились в СПбГУ, потом снимались в клипе «Сиськи» группировки «Ленинград», однако до проекта так близко не общались. Здесь наши отношения будто бы перешли на новый уровень, открылась новая глава искренности, теплоты и доброты. У нас были разговоры по душам, и для меня это очень ценно.
Также на съемках я открыла для себя молодую артистку Ксюшу Копылову, которая играла подружку невесты. Я очень люблю талантливых, глубоких и при этом легких людей. Ксюша стала для меня таким бриллиантом. Вместе мы помогали записывать самопробы Алике Смеховой: прибегали к ней в вагончик, одна из нас подкидывала текст, другая снимала на камеру. Так у нас образовался творческий тандем «Копожирова».
Еще для меня стала открытием наша влюбленная пара, которую играли Павел Рассомахин и Арина Постникова. Они настолько настоящие и талантливые, что химия, которая произошла между их парой, была мощнейшим двигателем всего проекта. Мы верили в их любовь на площадке настолько, что иногда сами могли прослезиться в трогательных сценах, глядя на то, как они убедительно это делают. С Максом Белбородовым мы тоже снимались уже не в первом проекте, и было очень интересно наблюдать за его персонажем. Артисты, коллеги, которых я встретила на съемках нашего сериала – это большой подарок для меня.
Атмосфера на съемках располагала к творчеству, признается Доможирова. Фото предоставлено компанией «Медиаслово»
— Сериал посвящен дню, который стал мемом в России - все благодаря творчеству Михаила Шуфутинского. Испытывали ли вы до участия в проекте какие-то личные переживания к дате третье сентября? Изменились ли они после съемок?
— В прошлом году примерно 3 сентября мы собирались с моими друзьями на даче, и все до этого шутили, что при встрече перевернем календарь. Этот мем нам прям зашел, и мы придумали традицию – ежегодно встречаться в эту дату. После того, как я снялась в проекте «Третье сентября», мы стали шутить, что в этом году не просто перевернем календарь, а еще и вместе посмотрим премьеру сериала на ТНТ. Можно сказать, что теперь традиция будто бы укрепилась. Мне до сих пор друзья отправляют
— Один из самых частых вопросов от комментаторов - вернетесь ли вы в «Скорую помощь»? Участие в этом проекте оказалось для вас весьма необычным - играть сестер-близнецов. Наверняка, это мощный вызов для актрисы. Готовы ли порадовать фанатов в седьмом сезоне и чем?
— Я безумно люблю сериал «Скорая помощь», он мне подарил народную любовь. Недавно я летела на фестиваль «Короче» в Калининград, и в самолете ко мне подходили наши зрители, фотографировались и обнимались со мной. Это было очень трогательно и трепетно. Шестой сезон для меня стал заключительным, поэтому в седьмом сезоне моих героинь сестер-близнецов уже не будет. У меня много интересных и классных ролей, я окунулась в другие истории, но с абсолютной любовью и благодарностью ко всем создателям «Скорой помощи». Честно говоря, скучаю по ребятам и той волшебной атмосфере и теплоте, что у нас была.
Третье сентября - особенный день для Марины и ее друзей. Фото предоставлено компанией «Медиаслово»
— Зрители также оценили вас в сериале «Престиж». Каково вам быть психотерапевтом у Насти Самбурской, точнее - у ее персонажа? Подглядели ли вы какие-то фишки эмоциональной неустойчивости у коллеги для роли Ирины в «Третьем сентября»?
— Честно скажу, никаких параллелей я не проводила. С Настасьей у нас случился очень классный тандем в «Престиже», мне было в удовольствие с ней работать, она для меня раскрылась и как человек, и как актриса. Мы и сейчас поддерживаем связь, я могу обратиться к ней за советом, но это скорее девичьи вопросы, а не о персонажах. Моя Ирина не подсмотрена где-то, скорее, она существовала внутри меня и ждала момента, когда найдет свое место и встретится со зрителем.
О личном
— В конце 2022 года вы вышли замуж за Дмитрия Ульянова. Как вам семейная жизнь? Изменилось ли что-то в отношениях, ведь полтора года в браке – это все-таки срок.
— Мне нравится семейная жизнь, я очень люблю своего мужа. Он у меня внимательный, заботливый, поддерживающий, и я его периодически привлекаю к каким-либо мероприятиям в нашей индустрии. Бывает, мы ходим вместе на премьеры, просматриваем новинки российского кино, поэтому он уже тоже неплохо разбирается в российском кинематографе.
Мы с мужем купили участок, сейчас рисуем проект дома нашей мечты, пытаемся все продумать и сложить воедино. Это, на самом деле, сложный и объемный процесс, потому что сначала нужно все придумать, а потом уже реализовывать. Каких-то изменений после брака я не ощутила, только показалось, что время стало бежать быстрее. Оглядываясь назад, кажется, что мы вот-вот поженились, а оказалось, что уже полтора года прошло. Недавно мы были на годовщине у наших друзей, и они отметили, что мы с мужем очень милые и раздражающие, что вроде бы давно вместе, однако до сих пор обнимаемся и милуемся. Конечно, это приятный комплимент. Надеюсь, что так будет всегда.
Марина Доможирова. Фото предоставлено компанией «Медиаслово»
— Не можем не спросить про вашу заметную внешность. Поклонники не устают восхищаться вашей красотой, а многие сравнивают вас с Риз Уизерспун. Вас не беспокоит то, что люди не хотят видеть вашу индивидуальность? Или вы уже выработали иммунитет к негласному статусу «русской Риз Уизерспун»?
— Я скажу здесь только одно – ждите премьеру сериала «Голливудск», сценарий которого был написан под меня, про то самое сходство с Риз Уизерспун. На этом основан сюжет нашего проекта. Я безумно хочу увидеть, что у нас получилось, и жду выхода этого сериала. Думаю, что тема Риз Уизерспун будет раскрыта, а я закрою гештальт (смеется).
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