Марина Доможирова о сериале «Третье сентября», личной жизни и новых проектах: «Я решила, что сделаю жесткую, конкретную, прямую стерву»

«Коллеги подшучивали, что я все время с недовольным лицом»

— Все находились в предвкушении премьеры комедийного сериала «Третье сентября». Судя по вашим соцсетям, атмосфера на съемочной площадке была очень душевная. Расскажите, как так получилось - дело в коллективе, который собрался?

— У нас сложился очень классный коллектив, это понятно было уже на первой читке, где мы встретились основным составом. Все молодые, энергичные, заряженные и очень талантливые. Момент ансамблевости в этом проекте был очень важен, потому что это страшный сон всех режиссеров (смеется), когда все артисты собираются одновременно в кадре, а наш проект на это и рассчитан. Герои «Третьего сентября» все время празднуют свадьбу, находятся вместе и перемещаются из одного места в другое. Было интересно и сложно одновременно, поскольку развести сцены с большим количеством артистов – тот еще квест, однако такие трудности очень объединяют. Мне было приятно подолгу находиться на площадке вместе с людьми, с которыми можно пройти огонь, воду и медные трубы.

— В сериале «Третье сентября» ваш персонаж описан как «стервозная, абьюзерша, юрист». Было ли вам сложно перевоплотиться в такую героиню?

— Если честно, я кайфанула, когда записывала самопробы на первом этапе кастинга. Я сразу зарядилась и решила, что от всей души сделаю жесткую, конкретную, прямую стерву. Вскоре я полностью утвердилась в своем мнении на ансамблевых пробах. Было ощущение, что мой персонаж какое-то время уже жил внутри меня, и я лишь ждала проект, в котором он сможет вырваться.

Конечно, у героини есть причины так себя вести, и позже я прописала себе легенду, почему она именно такая, но это остается за кадром. На съемочной площадке было довольно сложно находиться на протяжении долгого времени в подобном состоянии, в персонаже. Коллеги подшучивали, что я все время с недовольным лицом, оно всех очень забавляло и смешило. На самом деле по жизни я веселая, оптимистичная хохотушка и мне хотелось немного расслабиться, посмеяться, сбросить напряжение. Даже приходя домой, ловила себя на мысли, что недовольное лицо до сих пор со мной (смеется).