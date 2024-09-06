Долина сохраняет оптимизм, Пресняков ждет внуков, а Слава делится секретом похудения: чем удивили звезды на 29-летии «Русского радио»

В минувший четверг «Русское радио» отмечало свое 29-летие. Поздравить любимую радиостанцию пришли российские селебрити. Празднование проходило в роскошном ресторане Shore house, расположенном на берегу Москвы-реки, где на волнах качаются небольшие яхты и катера. Teleprogramma.org тоже побывала на мероприятии.

Самбурская — в изумрудном, а Долина — в желтом

Одной из первых на празднике музыки появилась актриса и теперь уже певица Настасья Самбурская в струящемся изумрудном платье, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Артистка исполнила свой недавний хит «Мне без него».

Ирина Дубцова пришла на торжество в коротком блестящем сером платье, поверх которого надела жакет, и на высоких каблуках.