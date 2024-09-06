Долина сохраняет оптимизм, Пресняков ждет внуков, а Слава делится секретом похудения: чем удивили звезды на 29-летии «Русского радио»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Знаменитая радиостанция собрала цвет нашего шоу-бизнеса.
В минувший четверг «Русское радио» отмечало свое 29-летие. Поздравить любимую радиостанцию пришли российские селебрити. Празднование проходило в роскошном ресторане Shore house, расположенном на берегу Москвы-реки, где на волнах качаются небольшие яхты и катера. Teleprogramma.org тоже побывала на мероприятии.
Самбурская — в изумрудном, а Долина — в желтом
Одной из первых на празднике музыки появилась актриса и теперь уже певица Настасья Самбурская в струящемся изумрудном платье, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Артистка исполнила свой недавний хит «Мне без него».
Ирина Дубцова пришла на торжество в коротком блестящем сером платье, поверх которого надела жакет, и на высоких каблуках.
Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Лариса Долина облачилась в яркий желтый брючный костюм в стиле оверсайз. Надо сказать, что после продажи квартиры мошенникам Лариса Александровна держится бодрячком.
Так, певица рассказала, что отметит день рождения 10 сентября очень скромно, в кругу семьи. Впрочем, на вопрос: «Как у вас сейчас дела?» — намекающий на квартирный вопрос, ответила: «Хорошо, спасибо!» и поспешила удалиться.
Митя Фомин: «Мы посмотрели, где Владимир Ильич с Надеждой Константиновной спали, ели, столовались»
Модник Митя Фомин признался, что еще в марте уехал в Крым, где уже было тепло. Затем провел две недели отпуска в Таиланде. А теперь продолжает ловить уходящие теплые денечки.
«Можно сказать, что сейчас у нас 34 августа. Мы с друзьями сплавляемся по Москве-реке. Я загораю и провожу время на свежем воздухе, посещаю экскурсии», — признался Митя Фомин.
Во время общения с журналистами певец вспомнил и школьные годы чудесные. По словам артиста, у него неоднократно возникали конфликты с учителями.
Так, однажды Митю даже не взяли в поездку с классом в знаменитый поселок Шушенское, куда в свое время был сослан Владимир Ленин. Учительница Татьяна Борисовна посчитала, что он будет нарушать дисциплину. Так что тогда свои каникулы будущий певец проводил в одиночестве.
Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Лишь спустя годы Мите Фомину предложили посетить Шушенское.
«Я ответил, что поеду во что бы то ни стало. Мы отправились туда на своей машине, с индивидуальным экскурсоводом, посмотрели, где Владимир Ильич с Надеждой Константиновной спали, пили, столовались. Я подумал, что каких-то вещей в жизни нужно просто дождаться», — рассказал артист журналистам.
Также певец признался, что в начальных классах был влюблен в учительницу Ольгу Николаевну, которая напоминала ему чеховскую героиню — кроткую, интеллигентную, воспитанную. По словам артиста, она помогала ему выполнять домашнее задание и угощала блинчиками.
Пресняков говорил о сыне, Слава — о похудении, а ST — о пунктуальности Сергея Шнурова
Поздравить «Русское радио» с днем рождения также пришли Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Владимир рассказал, что общается с сыном Никитой, у него все хорошо. А на вопрос, не планирует ли он стать дедушкой, с грустью в голосе ответил: «Да я бы с удовольствием». Но, похоже, пока Никита Пресняков и его жена Алена Краснова не спешат вступать в новый этап семейной жизни.
Певица Слава для выхода в свет выбрала кожаное платье с большим разрезом, подчеркивающее ее постройневшую фигуру. Артистка отметила, что сбросила девять килограммов не без помощи российского аналога «Оземпика».
Слава. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Оказывается, празднование дня рождения «Русского радио» выпало на день опозданий. И рэпер ST отметил, что как человек, выросший в Москве, где люди живут в очень плотном графике, понимает опоздавших.
«Для меня самое показательное было, когда я отмечал 30 лет. Я поставил сбор гостей на 19:00, и где-то в 19:10 мы сами выходили из дома. Тогда мне позвонил Сергей Владимирович Шнуров с вопросом: «А где все?» — потому что он из Петербурга и был ровно в 19:00 на месте», — рассказал певец.
Впрочем, если говорить о праздновании дня рождения «Русского радио», то тут, скорее, уместна поговорка: «Лучше поздно, чем никогда!»