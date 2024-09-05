Шуфутинский рассказал, как познакомился с женой, упав на ее глазах: «Понял, что без этой женщины прожить не смогу»

Михаил Шуфутинский много лет выступает на сцене. В свое время он учился в одном училище с Аллы Пугачевой . Потом он жил в США. Примечательно, что шансонье смог стать знаменитым, даже находясь за границей. Теперь его хит «Третье сентября» каждый год становится популярным. На этот раз он стал гостем в шоу «Вопрос ребром». Его спросили про знакомство с новой женой Светланой . Он уже пять лет строит отношения с танцовщицей.

«Однажды, после концерта в Екатеринбурге, поднимался по ступенькам. А из другой двери выходили девочки (танцовщицы его балета, — Авт.). Девочки были как стайка птичек. Я-то дед. Думаю, вот они в шесть часов утра летят. Повернулся, наступил на следующую ступеньку, споткнулся и оттуда я покатился прямо к машине, куда меня должны были посадить. Светка первая подбежала и начала мне помогать. С тех пор я понял, что без этой женщины прожить не смогу», — пояснил Шуфутинский.

Отметим, что избранница гораздо моложе 76-летнего артиста. У певца есть двое сыновей от прошлых отношений, а также внуки и правнук. Он с радостью сообщает, что стал прадедушкой.

Со второй женой Маргаритой у Шуфутинского были крепкие отношения. Она умерла в 2015 году.