Шуфутинский рассказал, как познакомился с женой, упав на ее глазах: «Понял, что без этой женщины прожить не смогу»

Михаил Шуфутинский много лет выступает на сцене. В свое время он учился в одном училище с
«Однажды, после концерта в Екатеринбурге, поднимался по ступенькам. А из другой двери выходили девочки (танцовщицы его балета, — Авт.). Девочки были как стайка птичек. Я-то дед. Думаю, вот они в шесть часов утра летят. Повернулся, наступил на следующую ступеньку, споткнулся и оттуда я покатился прямо к машине, куда меня должны были посадить. Светка первая подбежала и начала мне помогать. С тех пор я понял, что без этой женщины прожить не смогу», — пояснил Шуфутинский.
Отметим, что избранница гораздо моложе 76-летнего артиста. У певца есть двое сыновей от прошлых отношений, а также внуки и правнук. Он с радостью сообщает, что стал прадедушкой.
Со второй женой Маргаритой у Шуфутинского были крепкие отношения. Она умерла в 2015 году.
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