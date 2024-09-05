Клава Кока поддержала девочку-квадробершу из Надыма, которую обидела Mia Boyka

«Ты очень очаровательная. Ты прекрасная, милая, и всегда слушай свое сердечко. Только оно тебе подскажет, как нужно делать», – сказала певица.
Ее тронула история Марьяны. Она узнала, что девочка является ее поклонницей и позвала на свой концерт. Телеграм-канал SHOT сообщает, что Клава общалась с мамой девочки-квадроберши. Она узнала, что школьница в ближайшее время собирается посетить столицу. Многие осудили Mia Boyka за ее слова. Теперь даже фанаты ждут, когда певица принесет извинения.
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