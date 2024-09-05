Клава Кока поддержала девочку-квадробершу из Надыма, которую обидела Mia Boyka

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она имеет большую армию поклонников. Примечательно, что недавно произошел скандал, когда Mia Boyka позвала на сцену маленькую девочку Марьяну из Надыма. Восьмилетний ребенок предстал в маске кошки. Певица обидела девочку, заподозрив, что она квадроберша. Теперь мама малышки подала заявление в полицию. Она считает, что Марьяна получила психологическую травму. На этот раз Клава решила вступиться за ребенка.

«Ты очень очаровательная. Ты прекрасная, милая, и всегда слушай свое сердечко. Только оно тебе подскажет, как нужно делать», – сказала певица.

Ее тронула история Марьяны. Она узнала, что девочка является ее поклонницей и позвала на свой концерт. Телеграм-канал SHOT сообщает, что Клава общалась с мамой девочки-квадроберши. Она узнала, что школьница в ближайшее время собирается посетить столицу. Многие осудили Mia Boyka за ее слова. Теперь даже фанаты ждут, когда певица принесет извинения.