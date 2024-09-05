Отдавшая мошенникам более 200 млн рублей Лариса Долина появилась на ТВ-шоу: «Вытираю слезы и иду дальше»

Теперь Лариса Александровна ждет, когда завершится следствие. Она надеется, что сделку по продаже квартиры смогут аннулировать, а также что ей вернут украденные деньги.
Впервые после случившегося артистка появилась на шоу «Эксклюзив».
«Я живой человек, уязвимый, с тонкой душевной организацией, очень сентиментальна. В жизни не раз приходилось рыдать от обиды. Но поплакала и перестала! Вытираю слезы и иду дальше. У меня полно было таких ситуаций. Вытираю слезы и вперед. Никогда не оглядываюсь назад», — объяснила Долина.
Она также заверила, что очень быстро забывает про все плохое. Певица предпочитает быть в гармонии с собой. Артистка заверила, что научилась прощать даже тех, кто ее предал.
Сейчас Долина
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: