Отдавшая мошенникам более 200 млн рублей Лариса Долина появилась на ТВ-шоу: «Вытираю слезы и иду дальше»

Лариса Долина много лет выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей и одной из лучших джазовых певиц. Ей удалось заработать деньги. Артистка купила квартиру за границей, а также недвижимость в Москве. Но недавно она оказалась обманута мошенниками. Они несколько месяцев были с ней на связи. В итоге Долину вынудили продать ее квартиру в столице за 112 миллионов рублей. Эту сумму она отдала злоумышленниками, а также еще свои сбережения. Только потом звезда поняла, что ее развели на сумму более 200 миллионов рублей.

Теперь Лариса Александровна ждет, когда завершится следствие. Она надеется, что сделку по продаже квартиры смогут аннулировать, а также что ей вернут украденные деньги.

Впервые после случившегося артистка появилась на шоу «Эксклюзив».

«Я живой человек, уязвимый, с тонкой душевной организацией, очень сентиментальна. В жизни не раз приходилось рыдать от обиды. Но поплакала и перестала! Вытираю слезы и иду дальше. У меня полно было таких ситуаций. Вытираю слезы и вперед. Никогда не оглядываюсь назад», — объяснила Долина.

Она также заверила, что очень быстро забывает про все плохое. Певица предпочитает быть в гармонии с собой. Артистка заверила, что научилась прощать даже тех, кто ее предал.

Сейчас Долина судится с девушкой , которая купила ее квартиру. Она подозревает, что покупательница может быть в сговоре с мошенниками, так как ее не насторожила заниженная цена и детали сделки.