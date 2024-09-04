Алсу о своих дочках: «Я знаю, и какие мальчики им нравятся, и с кем они общаются»

Алсу много лет выступает на сцене. Слава к ней пришла, когда певица была еще подростком. Ей удалось не только построить карьеру, но и создать семью. 18 лет артистка прожила в браке с Яном Абрамовым. Примечательно, что она родила троих детей: Сафине скоро будет 18 лет, Микелле уже 16 лет, а Рафаэлю восемь лет. В этом году супруги развелись. Им предстоит поделить совместно нажитое имущество. На этот раз Алсу дала интервью, в котором призналась, что этот шаг для нее стал сложным.

По словам певицы, она получила огромную поддержку от людей. Теперь артистка хочет больше работать. Она намерена выпустить новые песни, а также давать концерты.

С дочками у артистки складываются доверительные отношения, пишет KP.RU.

«У нас близкие отношения. Да, есть наверняка что-то, что нельзя маме рассказывать, но в общем-то я знаю, и какие мальчики им нравятся, и с кем они общаются. Даже когда мы не видимся, мы созваниваемся по 3-4 раза в день. Дочки часто приходят ко мне за советом. И я им всегда говорю: «Я никогда не буду вас ругать, что бы ни случилось, вы должны это знать». Что бы ни произошло, какие бы мои дети ошибки ни совершили, они знают, что могут прийти ко мне и все рассказать», – поделилась Алсу.

По словам певицы, она раньше забирала телефоны у дочек. Артистка считает, что эти гаджеты помогают контролировать детей и знать, с кем они общаются. Она отметила, что Сафину и Микеллу уже не контролирует, а вот за маленьким сыном следит.