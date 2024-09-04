«Дом-2» остался с ней навсегда»: почему Ксения Собчак стала унижать бывшую подругу Анастасию Волочкову
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак. Фото: кадр из YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Балерина и телеведущая не поделили мужчину.
Недавно в суде состоялась апелляция по делу Кирилла Суханова, Тамерлана Бигаева и Ариана Романовского, которые сотрудничали с Ксенией Собчак. Напомним, всех троих осудили за вымогательство у руководителя компании «Ростех» Сергея Чемезова.
В общем, журналистам снизили сроки на два года. И в итоге Бигаев и Романовский проведут в заключении 5 лет, а Суханов — 5,5 года.
На решение суда отреагировала и Ксения Собчак. Так, она отметила, что очень рада смягчению приговора. По ее словам, парни не заслуживают такого сурового наказания.
«Каждый день жизни в тюрьме — это ужас, который мы не можем до конца осознать. Хотелось бы, чтобы был меньший срок или его бы не было вообще. Но каждый сокращенный день в тюрьме — это уже маленькая победа», — написала Собчак в соцсетях.
А меж тем в Интернете, как всегда после таких признаний звезд, творится ад. Собчак обвинили в лицемерии и вспомнили практически все ее прежние грехи и даже нападки на Анастасию Волочкову. На самом деле в прошлом телеведущая и балерина дружили до тех пор, пока не поссорились из-за мужчины.
В конце 90-х Ксения Собчак встречалась с бизнесменом-нефтяником, главой «Фениксхолдинга» Вячеславом Лейбманом. Вячеслав подарил своей избраннице-студентке «мерседес», покупал ей бриллианты. Ксения строила большие планы на Лейбмана, но, похоже, что бизнесмен не спешил связывать себя узами брака. А через год он вообще остыл к своей избраннице.
В кулуарах говорили, что разрыв инициировал именно Вячеслав Лейбман, якобы он называл Собчак слишком умной спутницей для него.
Однако Ксения винила в расставании именно Анастасию Волочкову. По случайному совпадению Лейбман сообщил своей любимой девушке о прекращении отношений после того, как поужинал с Анастасией.
В СМИ писали, что у балерины и бизнесмена был недолгий роман, но потом Волочкова бросила его. Сама же Анастасия всячески отрицала этот факт, говоря, что это Ксения ушла к бизнесмену Умару Джабраилову и бросила Лейбмана.
И как Собчак стала мстить ей за это
Но факт остается фактом. После той истории Ксения Собчак всячески стала мстить предполагаемой сопернице.
И первое, что вспоминается, это как во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в 2008 году Ксения выбежала на сцену в балетной пачке и запрыгнула на Анастасию. Волочкова, конечно, растерялась и призналась, что если бы знала о появлении Собчак заранее, то осталась бы дома.
«Мне стало жалко ее, когда она кинулась мне на шею — в пачке и с кривыми ногами. Организаторы не сказали мне, что она выйдет на сцену. И для меня это стало большим сюрпризом», — говорила тогда артистка.
Впрочем, почему-то этот случай не помешал Волочковой впоследствии пустить обидчицу к себе в дом.
Тогда Ксения попросила бывшую подругу об интервью для своего проекта «Осторожно, Собчак!» под предлогом того, что пришло время зарыть топор войны. Анастасия поверила ей на слово, даже пригласила ее попариться в бане, а та тем временем сняла в жилище балерины пикантные кадры и рассказала, что нашла в спальне Волочковой фаллоимитатор.
Также тогда Анастасию очень обидело то, что Собчак полезла трогать ее грудь, желая удостовериться в отсутствии силикона.
«Это было так обескураживающе. «Дом-2» остался в ней навсегда, и эта желчь, невоспитанность, постоянная зависть, — высказывалась в тот период Анастасия.
Также Анастасия Волочкова выражала свое мнение о кампании Собчак, когда в 2018 году та баллотировалась в президенты. Тогда балерина отмечала, что при таком раскладе — «привет России». А для Собчак важно получить пиар любыми путями.
«Мы сначала были просто знакомыми. А потом Ксения поняла, чтобы стать известным человеком, ей понадобились конфликты с уже состоявшимися личностями. Но делать пиар на президентских выборах — это уже слишком», — отмечала тогда Анастасия.
И, похоже, сейчас в отношениях двух эпатажных женщин ничего не изменилось!