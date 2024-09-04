«Дом-2» остался с ней навсегда»: почему Ксения Собчак стала унижать бывшую подругу Анастасию Волочкову

Недавно в суде состоялась апелляция по делу Кирилла Суханова, Тамерлана Бигаева и Ариана Романовского, которые сотрудничали с Ксенией Собчак . Напомним, всех троих осудили за вымогательство у руководителя компании «Ростех» Сергея Чемезова.

В общем, журналистам снизили сроки на два года. И в итоге Бигаев и Романовский проведут в заключении 5 лет, а Суханов — 5,5 года.

На решение суда отреагировала и Ксения Собчак . Так, она отметила, что очень рада смягчению приговора. По ее словам, парни не заслуживают такого сурового наказания.

«Каждый день жизни в тюрьме — это ужас, который мы не можем до конца осознать. Хотелось бы, чтобы был меньший срок или его бы не было вообще. Но каждый сокращенный день в тюрьме — это уже маленькая победа», — написала Собчак в соцсетях.

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Как Анастасия Волочкова перешла дорогу Ксении Собчак

А меж тем в Интернете, как всегда после таких признаний звезд, творится ад. Собчак обвинили в лицемерии и вспомнили практически все ее прежние грехи и даже нападки на Анастасию Волочкову . На самом деле в прошлом телеведущая и балерина дружили до тех пор, пока не поссорились из-за мужчины.

В конце 90-х Ксения Собчак встречалась с бизнесменом-нефтяником, главой «Фениксхолдинга» Вячеславом Лейбманом. Вячеслав подарил своей избраннице-студентке «мерседес», покупал ей бриллианты. Ксения строила большие планы на Лейбмана, но, похоже, что бизнесмен не спешил связывать себя узами брака. А через год он вообще остыл к своей избраннице.