Дробыш высказал неожиданное мнение о любимице публики Аллегровой Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press Певица намерена покинуть сцену. Ирина Аллегрова недавно была названа самой высокооплачиваемой певицей. За выступление на частном корпоративе артистка берет 16,5 миллиона. Однако позже появилась информация, что Ирина Аллегрова решила покинуть сцену. И об этом сделал заявление Виктор Дробыш. Для продюсера имеют значения заслуги и достижения певицы. В разговоре с Teleprogramma.org композитор заявил, что его не волнует будущее певицы. Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»! «Мне все равно на судьбу Ирины Аллегровой», — сделал неожиданный выпад Виктор Дробыш. К слову, уход Ирины Аллегровой со сцены не взволновал и Юрия Лозу. Артист заявил, что «отряд не заметит потери бойца». По мнению Лозы, сейчас продюсеры и зрители больше интересуются молодыми артистами, а не старой гвардией. Читайте также: Валерия Слатова Федор Никонов