Дробыш высказал неожиданное мнение о любимице публики Аллегровой

Ирина Аллегрова недавно была названа самой высокооплачиваемой певицей. За выступление на частном корпоративе артистка берет 16,5 миллиона. Однако позже появилась информация, что Ирина Аллегрова решила покинуть сцену.

И об этом сделал заявление Виктор Дробыш . Для продюсера имеют значения заслуги и достижения певицы. В разговоре с Teleprogramma.org композитор заявил, что его не волнует будущее певицы.

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