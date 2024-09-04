На чем зарабатывает Игорь Сивов, которого подозревают в мошенничестве
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети Нюши
Бывший муж Нюши оказался в центре скандала.
Игоря Сивова обвинили в мошеннических действиях. Бизнесмен якобы взял крупную сумму у знакомого, чтобы выгодно инвестировать. Однако пострадавший утверждает, что с 10 миллионов ему вернули всего 550 тысяч. Теперь бывшему супругу Нюши грозят разбирательства.
Примечательно, что после развода с певицей у многих поклонников возник вопрос, как зарабатывает Сивов. Ведь за время жизни с артисткой они не нажили совместного имущества, а также предприниматель не дарил жене дорогие подарки. Фанаты высказывали мнение, что в семье добытчиком является именно Нюша. Но выяснилось, что это не так. В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Мария Тарханова рассказала, что Игорь Сивов — очень обеспеченный человек.
«То, что он зарабатывает очень хорошо, — это факт. Это видно по образу жизни. Он никаких денег на Нюшу и детей не жалел. У него различные инвестиционные проекты, у него есть партнерские проекты, где он тоже с другими людьми инвестирует и получает дивиденды. Одна из публичных его ипостасей — он очень востребованный спикер. Он путешествует по всему миру со своими выступлениями. Это и мотивационные, и по бизнесу, и по управление, и какие-то человеческие. У него есть курсы», — объяснила эксперт.