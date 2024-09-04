На чем зарабатывает Игорь Сивов, которого подозревают в мошенничестве

Игоря Сивова обвинили в мошеннических действиях. Бизнесмен якобы взял крупную сумму у знакомого, чтобы выгодно инвестировать. Однако пострадавший утверждает, что с 10 миллионов ему вернули всего 550 тысяч. Теперь бывшему супругу Нюши грозят разбирательства.

Примечательно, что после развода с певицей у многих поклонников возник вопрос , как зарабатывает Сивов. Ведь за время жизни с артисткой они не нажили совместного имущества, а также предприниматель не дарил жене дорогие подарки. Фанаты высказывали мнение, что в семье добытчиком является именно Нюша . Но выяснилось, что это не так. В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Мария Тарханова рассказала, что Игорь Сивов — очень обеспеченный человек.

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