Лось — о Пышненко после «Последнего героя»: «Не позитивно обо мне отзывался»
Александр Лось. Фото: ТВ-3
Александр Лось ушел из шоу с ощущением некоторой несправедливости.
После выхода «Последнего героя. Русский сезон» на ТВ-3 его участник Александр Лось рассказал изданию Teleprogramma.org, что считает голосование против него несправедливым.
По словам Александра, он стал к тому моменту ощущать нехорошие явления в своем коллективе, формирование коалиций. И когда настал час пик, некоторые люди из команды «волков» не сдержали данные ему обещания.
Александр Лось оставил в своем сердце доброе впечатление об Александре Маслаковой, которая недолго продержалась в проекте.
«Очень искренняя и открытая, за это и вылетела», — полагает Александр.
Также он считает человеком слова Давида Ниамеди. «Он отвечает за свои слова», — сказал про ведущего Лось.
А вот Иван Пышненко, по мнению Александра Лося, хоть и человек хороший, в шоу предпочитал изображать другого персонажа.
«Ваня Пышненко не позитивно обо мне отзывался на каких-то синхронах. На проекте он играл, но как человек он очень искренний и открытый», — сказал о нем Александр Лось.