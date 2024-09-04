Что сказала Сябитова про развалившийся союз Лопес и Аффлека: «Нет удачных или неудачных браков»

Поклонники Дженнифер Лопес разочарованы: певица все-таки официально разошлась с Беном Аффлеком . Напомним, пара в 2022 году сошлась во второй раз, пробыв в качестве мужа и жены всего два года. Их первые отношения, которые продолжались с 2002 по 2003 год, не были официальными.

Teleprogramma.org попросила прокомментировать ситуацию со звездной парой ведущую шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову , задав телесвахе вопрос: «Стоит ли людям, в принципе, спустя годы, пытаться возрождать отношения?»

«Мифы о том, что в «одну реку дважды не войти» или «существование универсального способа успешного брака» не существуют. Это только идеи для писателей любовных романов. В жизни все проще и прозаичнее. Нет удачных или неудачных браков. Есть только люди, которые хотят развестись, или люди, желающие продолжить семейные отношения», — ответила для наших читателей Роза Сябитова .