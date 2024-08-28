Саша Стоун публично заявил о разрыве с Надей Сысоевой: «Мы не вместе»

Саша Стоун долгое время занимается спортом. Он попал в шоу «Звезды в Африке», где встретил Валю Карнавал. Их роман был ярким, казалось, дело идет к свадьбе, но влюбленные расстались. А потом блогер начал встречаться с Надей Сысоевой. Они вместе стали участниками реалити «Выжить в Дубае». Примечательно, что пара там вместе играла против других участников. Но после съемок появились слухи, что у них было много ссор. Сама Сысоева даже заявила, что ей было больно, и намекнула на расставание.
А накануне стартовала Московская международная неделя кино. Там оказались Саша Стоун, Анатолий Цой, а также другие известные персоны. Им удалось встретиться с Тиной Канделаки. Она напрямую поинтересовалась у блогера, что стало с его отношениями с Сысоевой.