Алсу в космическом платье, Севиль с ногами от ушей и Anna Asti в синей шубе: в каких нарядах щеголяли звезды на открытии «Новой волны – 2024»
Открытие «Новой волны – 2024». Фото: соцсети героев публикации
В Сочи максимальная концентрация селебрити — в чем же они появляются на сцене и за сценой?
В Сочи гремит «Новая волна – 2024». Масштабное музыкальное событие в этом году проходит с 22 по 27 августа. На этой неделе состоялось грандиозное открытие, во время которого весь пантеон российских знаменитостей прошелся по красной дорожке и продемонстрировал сногсшибательные аутфиты.
Однако показ мод здесь начался гораздо раньше официально выхода селебрити в свет. В своих соцсетях звезды активно постили, как они проводят время по прибытии в самый знаменитый курортныйгород России: заселяются в номера, устраивают долгожданные встречи и прогоняют номера на сцене. Teleprogramma.org собрала самые интересные образы, в которых VIP-персон видели на «Новой волне – 2024».
Лера Кудрявцева на «Новой волне – 2024»
Знаменитая телеведущая, которая раскрыла секрет вечной молодости, не только «умеет в роскошное», но и будничных вещей не чурается. За это ее очень любят подписчики. Выглядит Лера одинаково великолепно — что в боевом макияже и вечернем платье для сцены, что на расслабленном застолье среди «своих».
А еще благодаря общительности Кудрявцевой с фолловерами, публика имеет возможность посмотреть, как выглядели на приготовлениях к музыкальному фестивалю другие знаменитости. В частности — 70-летний Игорь Крутой. Именитый композитор, что называется, на стиле. К джинсам он выбрал летнюю рубашку благородного лазурного оттенка, которая была небрежно расстегнута на верхние пуговицы. Своего кумира Лера обнимала в черном луке из брендовых вещей.
На красной дорожке и на сцене ведущий мероприятия Сергей Лазарев предстал в изящном черном костюме с белой рубашкой. Но за пределами официоза певец разгуливал совершенно в другом виде. Его образ «слила» в Сеть боевая подруга Лера Кудрявцева — постучавшись к нему в номер.
Очевидно, Лазарев предпочитает многослойность даже в простых ансамблях. В такой летней рубашке мягких цветов и белой майке под ней ему пора прямиком на Гавайи, но он радует поклонников, не покидая страну.
Своих наследников — девятилетнего Никиту и шестилетнюю Аню — Сергей не стал мучить строгими нарядами для выхода на красную дорожку. Сыну он передал идеи многослойности в образе, а дочка появилась в очаровательном платьице без лишних прикрас.
Главный ньюсмейкер этого лета — Алсу — не стала ставить из-за развода свою карьеру на паузу. Даже наоборот, певица подготовила для фанатов сюрприз и выступила на «Новой волне – 2024». По приезде в Сочи Алсу вышла на связь в соцсетях, продемонстрировав тем самым свои кулуарные аутфиты.
Алсу предпочитает черные цвета в повседневных образах. Фото: соцсети Алсу
Но если на прогон номера на сцене Алсу надела неприметное летнее платье, то на красной дорожке она предпочла блистать. Причем в прямом смысле. На красавице было оригинальной конструкции серебристое платье, которое заметно выделяло ее среди коллег.
Алсу на «Новой волне – 2024» сияла на красной дорожке в оригинальном платье. Фото: соцсети героев публикации
Севиль на «Новой волне – 2024»
Талантливая певица, которая заменила Анну Асти в группе Artik & Asti, в этом году сделала ставку на броские цвета. 31-летняя красавица щеголяла на красной дорожке в сочном-оранжевом оттенке, а в объятиях Филиппа Киркорова — цвет ее настроения был синий.
А вот для перемещения вне сцены Севиль предпочла интересный микс делового и летнего стиля. Девушка носила удлиненный пиджак бежевого цвета, а стройные ноги прятать не стала, подчеркнув их красоту изысканной обувью.
Севиль в Сочи не стала прятать стройные ноги от посторонних глаз. Фото: соцсети Севиль
Anna Asti на «Новой волне – 2024»
Завершает наш праздник эстетики эпатажная Анна Асти, которая на летнем фестивале появилась в шубе. Но, волноваться за певицу не стоит. Как только она скинула этот сценический элемент со своих плеч, то оказалась в роскошном прозрачном комбинезоне. 34-летняя звезда в очередной раз засветила дивную фигуру и очаровательную дерзость в образе.
Анна Асти на «Новой волне – 2024» раздает жару в прозрачном комбинезоне и шубе. Фото: соцсети Анны Асти