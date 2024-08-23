Алсу в космическом платье, Севиль с ногами от ушей и Anna Asti в синей шубе: в каких нарядах щеголяли звезды на открытии «Новой волны – 2024»

В Сочи гремит «Новая волна – 2024». Масштабное музыкальное событие в этом году проходит с 22 по 27 августа. На этой неделе состоялось грандиозное открытие, во время которого весь пантеон российских знаменитостей прошелся по красной дорожке и продемонстрировал сногсшибательные аутфиты.

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Однако показ мод здесь начался гораздо раньше официально выхода селебрити в свет. В своих соцсетях звезды активно постили, как они проводят время по прибытии в самый знаменитый курортныйгород России: заселяются в номера, устраивают долгожданные встречи и прогоняют номера на сцене. Teleprogramma.org собрала самые интересные образы, в которых VIP-персон видели на «Новой волне – 2024».

Лера Кудрявцева на «Новой волне – 2024»