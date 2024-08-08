«Как она страдала»: что на самом деле происходит в семье Леры Кудрявцевой — телеведущая молчит

Сколько муж Кудрявцевой был в рехабе?

2024 год для телеведущей начался печально. На публике Лера появлялась с только с дочкой Машей и исключительно без настроения. В один момент она заявила, что расстается с молодым мужем из-за его пагубного пристрастия. Но дальше слов дело не пошло. Свой день рождения (19 мая) она отмечала уже вместе с Игорем. На непонимание со стороны подписчиков она ответила, что на самом деле не была готова к разводу, но хотела публично припугнуть Игоря.

Этот мув привел к тому, что в конце зимы спортсмен отправился в рехаб. По разным данным он пробыл там от месяца до двух, после чего вернулся в семью, где его приняли любимые девочки. Поклонники Кудрявцевой порадовались за нее, а хейтеры напомнили, что такого маленького срока недостаточно, чтобы побороть зависимость. Собственно, новые разговоры о разладе в неспокойном семействе не заставили себя ждать.

Лера Кудрявцева: «Я знаю, как она страдала»

В июле Кудрявцева поделилась подробностями брака, правда, не своего, а разводящейся Алсу. После того как Яну Абрамову начали «петь оды» Филипп Киркоров и Алексей Чумаков, Лера решила пожурить их за неуместную мужскую солидарность.