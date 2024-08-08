«Как она страдала»: что на самом деле происходит в семье Леры Кудрявцевой — телеведущая молчит

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Дело в том, что еще месяц назад Кудрявцева с Игорем Макаровым демонстрировали идиллию в отношениях. Хоккеист появился в студии шоу «Звезды сошлись», которое ведет супруга, и рассказал об их милых бытовых ссорах. И вот опять странности. В Сети не знают, что и думать. Неужели Макаров упустил свой последний шанс реабилитироваться в глазах жены?
У Кудрявцевой и Макарова все непросто в отношениях, но в Сети картинка идеальна. Фото: соцсети героев публикации
Сколько муж Кудрявцевой был в рехабе?
2024 год для телеведущей начался печально. На публике Лера появлялась с только с дочкой Машей и исключительно без настроения. В один момент она заявила, что расстается с молодым мужем из-за его пагубного пристрастия. Но дальше слов дело не пошло. Свой день рождения (19 мая) она отмечала уже вместе с Игорем. На непонимание со стороны подписчиков она ответила, что на самом деле не была готова к разводу, но хотела публично припугнуть Игоря.
Этот мув привел к тому, что в конце зимы спортсмен отправился в рехаб. По разным данным он пробыл там от месяца до двух, после чего вернулся в семью, где его приняли любимые девочки. Поклонники Кудрявцевой порадовались за нее, а хейтеры напомнили, что такого маленького срока недостаточно, чтобы побороть зависимость. Собственно, новые разговоры о разладе в неспокойном семействе не заставили себя ждать.
Лера Кудрявцева: «Я знаю, как она страдала»
В июле Кудрявцева поделилась подробностями брака, правда, не своего, а разводящейся Алсу. После того как Яну Абрамову начали «петь оды» Филипп Киркоров и Алексей Чумаков, Лера решила пожурить их за неуместную мужскую солидарность.
«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — написала знаменитость в своем блоге (орфография и пунктуация автора без изменений. — Прим. ред.).
Алсу в сложное время получила неожиданную поддержку от Кудрявцевой. Фото: Global Look Press
Не прошло и месяца, как теперь от Кудрявцевой ждут объяснений по ситуации в своем браке. Блондинка улетела в Болгарию, где живет ее мама. Там она весело проводит время в компании родных: на фото мелькают все, кроме мужа. В Сети тут же сделали неутешительные выводы.
Nikki: «Семью спасти не удалось».
vivea: «А чего Лерочка выходит в эфир с фильтрами после слез?»
irinkaf: «В этот раз разведутся».
frichkah: «Муж, видимо, в рехабе отпуск проводит».
Сколько лет дочери Кудрявцевой?
53-летняя
9 августа 2024 года Марии исполнится шесть лет. В связи с этим знаменательным событием, неравнодушные интернет-пользователи готовы весь день следить за публикациями Кудрявцевой в надежде увидеть там если не всего Игоря, то хотя бы его локоть или затылок.
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