Красная кнопка как черная метка: жизни этих артистов унесло «проклятие» шоу «Голос»

8 августа исполнилось полгода, как трагически покинул этот мир участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров. Талантливого певца нашли возле собственного дома. У артиста была семья, двое детей и народная любовь. Но тревожное расстройство и депрессия отняли у него все это. Говорят — неспроста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

Считается, что 40-летний артист стал очередной жертвой трагической цепочки смертей, которая ходит по пятам за участниками популярного шоу. Можно верить в мистику совпадений, или отрицать ее, но проект обсуждают не только как кузницу талантов. Будто бы члены жюри, ударяя по красной кнопке, ставят на своих подопечных особую метку. Teleprogramma.pro вспомнила самые громкие случаи.

Андрей Давидян