Красная кнопка как черная метка: жизни этих артистов унесло «проклятие» шоу «Голос»

8 августа исполнилось полгода, как трагически
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Считается, что 40-летний артист стал очередной жертвой трагической цепочки смертей, которая ходит по пятам за участниками популярного шоу. Можно верить в мистику совпадений, или отрицать ее, но проект обсуждают не только как кузницу талантов. Будто бы члены жюри, ударяя по красной кнопке, ставят на своих подопечных особую метку. Teleprogramma.pro вспомнила самые громкие случаи.
Андрей Давидян
Участник второго сезона шоу был своим на сцене задолго до проекта. Вместе с
Андрея Давидяна уже нет в живых, а его выступление на проекте восхищает людей до сих пор. Фото: Global Look Press
Алексей Сафиулин
До участия в шестом сезоне шоу «Голос» молодой артист служил в Мариинском театре, снимался в кино и работал актером озвучки. Алексей был в отличных отношениях с Пелагеей и дружил с ней с детства. В команде певицы он и пробыл значительную часть проекта, хотя до финала не дошел. Два года спустя, в 2019 году, супруга Алексея Сафиулина сообщила о его смерти. Жизнь Алексея в 44 года
Леван Кбилашвили
Леван попал в седьмой сезон проекта. Его жизнь долгое время вообще не имела отношения к музыке. В детстве молодой человек занимался спортом и даже стал чемпионом Тбилиси по дзюдо. Но потом он получил травму, которая поставила крест на его спортивной карьере. Парень получил юридическое образование и внезапно запел. Он не дошел до финала, но запомнился исполнением песен на грузинском языке. Сердце
Леван Кбилашвили и Любовь Успенская. Фото: соцсети
Николай Арутюнов
Заводной и харизматичный артист стал звездной программы «Голос. 60+». В 2018 году он дошел до суперфинала проекта, но проиграл Лидии Музалевой. Спустя три года, в 2021, артист внезапно ушел из жизни. Причина его смерти до сих пор
Заводной и харизматичный артист стал звездной программы «Голос. 60+». Фото: Global Look Press
Михаил Серебряков
Он пришел в проект «Голос. 60+» в 97 лет. Михаил Ерофеевич был ветераном Великой Отечественной войны и стал самым пожилым участником за всю историю проекта. Он был в команде Олега Газманова и дошел до финала. Спустя год после шоу
«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему Небесного», — выразил соболезнования Олег Газманов.
Михаил Серебряков в шоу «Голос 60+». Фото: кадр из эфира Первого канала
Филипп Литвинов
Трагически оборвалась жизнь и одного из участников восьмого сезона детского «Голоса». Филиппу не удалось очаровать жюри, но это не спасло ребенка
Филипп Литвинов погиб в 14 лет. Фото: Global Look Press
Кстати, судьи конкурса тоже не защищены от проклятия «Голоса». За три года до смерти Евгения Кунгурова не стало
Если среди трагически ушедших героев отечественной версии «Голоса» в качестве причин превалируют инсульты и инфаркты, то за рубежом замечена своя закономерность: от онкологии уходят из жизни женщины. Участница австралийского «Голоса» Наташа Стюарт умерла от рака груди в 2020 году. Беверли Маккеллан участвовала в американском «Голосе», в 2018 году ее жизнь забрала онкология. Дженис Мари Фриман участвовала в том же шоу, в 2017 году. Она умерла в 2019-м.
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