«От государства я за все годы на сцене не получил ни копейки»: сколько на самом деле зарабатывает Лев Лещенко

Лев Лещенко серьезно переполошил общественность. Новость о его заболевании, связанном с мутацией генов , вызвала горячие дебаты в Сети. Лекарство за 1,8 млн рублей для народного артиста покупает государство, так как пенсия у него — 30 тысяч. Казалось бы, ситуация достойна только лучших пожеланий здоровья. Но не все так однозначно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

На просторах Интернета нашли, к чему придраться. 82-летней знаменитости припомнили опрометчивые слова годичной давности, а также разворошили информацию об источнике дохода, которым обладает Лев Валерьянович. Teleprogramma.org разузнала, что к чему.