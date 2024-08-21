«От государства я за все годы на сцене не получил ни копейки»: сколько на самом деле зарабатывает Лев Лещенко
Фото: Global Look Press
Год назад артист произнес фразу, которая сейчас ему сильно аукается.
Лев Лещенко серьезно переполошил общественность. Новость о его заболевании, связанном с мутацией генов, вызвала горячие дебаты в Сети. Лекарство за 1,8 млн рублей для народного артиста покупает государство, так как пенсия у него — 30 тысяч. Казалось бы, ситуация достойна только лучших пожеланий здоровья. Но не все так однозначно.
На просторах Интернета нашли, к чему придраться. 82-летней знаменитости припомнили опрометчивые слова годичной давности, а также разворошили информацию об источнике дохода, которым обладает Лев Валерьянович. Teleprogramma.org разузнала, что к чему.
У Лещенко лесной бизнес в Кольчугино
Известно, что Лещенко 20 лет назад стал учредителем бизнеса в городе Кольчугино Владимирской области. Со временем мебельная фабрика разрослась до компании «Владимирский ЛПК». В интервью годичной давности Лев Валерьянович говорил о прибыли, которую получает от лесопромышленного комплекса.
«Заработки мои не огромные, но выше среднего. На жизнь и развитие своего творчества хватает, а остальное меня мало интересует. И хочу отметить, что все, что у меня есть — квартира, машины, офис, — заработано исключительно моим трудом, от государства я за все годы на сцене не получил ни копейки. С государством у меня рандеву не получилось. Мне никогда никто не помогал», — рассказывал артист «Леди Mail.ru».
Лев Лещенко продолжает выступать, хотя уже подумывает о завершении карьеры. Фото: Global Look Press
Как обстоят дела с финансами Лещенко?
В Сети пренебрегли мудростью не считать чужие деньги и сложили предполагаемый доход от фабрики с пенсией в 30 тысяч рублей и прибылью от выступлений (2,5–3 млн за выход). Для среднестатистического россиянина сумма оказалось внушительной, и об этом не поленились высказаться в комментариях.
Alicia-rg9jj: «В гробу карманов нет. Богатство с собой не возьмешь... Для кого копит миллионы Лещенко уже в таком преклонном возрасте, если нет ни детей, ни внуков…»
Лариса Чайка: «Показывали его особняк с бассейном и спортзалом, все куплено на нищенскую пенсию, аха».
user-hq2ju5jw5w: «Лещенко уже 82. Старость не лечится».
user-rc1gk5sf1k: «Детям надо помогать, а не престарелому богачу».
user-lf8pw5xk4s: «Притом Лещенко бездетный. Никого не кормил, не растил, не учил».
Кто-то волнуется за здоровье Лещенко, а кому-то не дают покоя его заработки. Фото: Global Look Press
Лещенко получил помощь от государства
Слово, как говорится, не воробей. Еще год назад артист говорил о том, что никакой поддержки от государства за время всей своей громкой деятельности не получил. И вот теперь такое: 1,8 млн рублей за необходимый певцу препарат — это серьезная помощь и финансовая, и моральная. Складывается впечатление, что высшие силы вняли словам Льва Валерьяновича, но превратности судьбы сыграли свою злую шутку, ударив по здоровью.