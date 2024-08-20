Чуть не погиб в кораблекрушении, перенес четыре инфаркта и выдержал серьезную операцию: что известно о состоянии здоровья 82-летнего Льва Лещенко

Общественность поразила новость о том, что Лев Лещенко страдает от тяжелой болезни, связанной с мутацией белка. Хоть 82-летний артист весной этого года и намекал на то, что близок к завершению карьеры из-за проблем со здоровьем, такого предположить не мог никто. Как будто мало кумиру миллионов было четырех инфарктов после перенесенного коронавируса!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

Но Лев Лещенко — человек старой закалки. Он погружен в творческую деятельность и рассуждает о дуэтах с молодыми исполнителями . Подкосить его могут лишь неприятные фейки в Интернете — о его смерти и подробностях о захоронении. Teleprogramma.org решила разобраться, с чего это вдруг в Сети решили списать со счетов легенду отечественной эстрады.

У Льва Лещенко диагностировали страшную болезнь

Транстиретиновый амилоидоз — это опасная болезнь, так как появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. Это процессы приводят к различным расстройствам, в том числе — и к проблемам с сердцем.

Лев Валерьянович не бездействует и проходит уже второй курс терапии. Препарат, необходимый для лечения, стоит 1,8 млн рублей, но артист получил его бесплатно — государство не оставило его в беде .

Жизненно важный орган барахлит у Лещенко давно. Еще в 2021 году народный артист России рассказал в эфире шоу «Судьба человека», что после ковида перенес инфаркт за инфарктом.

«У меня было четыре сердечных приступа. Я попадал на стенокардию мощную!» — рассказал певец.

Процесс реабилитации проходил для него очень тяжело. Лев Валерьянович не стеснялся в эпитетах, чтобы описать свое состояние: «Кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни».