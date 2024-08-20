Чуть не погиб в кораблекрушении, перенес четыре инфаркта и выдержал серьезную операцию: что известно о состоянии здоровья 82-летнего Льва Лещенко
Фото: Global Look Press
У Льва Валерьяновича обнаружили тяжелое заболевание.
Общественность поразила новость о том, что Лев Лещенко страдает от тяжелой болезни, связанной с мутацией белка. Хоть 82-летний артист весной этого года и намекал на то, что близок к завершению карьеры из-за проблем со здоровьем, такого предположить не мог никто. Как будто мало кумиру миллионов было четырех инфарктов после перенесенного коронавируса!
Но Лев Лещенко — человек старой закалки. Он погружен в творческую деятельность и рассуждает о дуэтах с молодыми исполнителями. Подкосить его могут лишь неприятные фейки в Интернете — о его смерти и подробностях о захоронении. Teleprogramma.org решила разобраться, с чего это вдруг в Сети решили списать со счетов легенду отечественной эстрады.
Транстиретиновый амилоидоз — это опасная болезнь, так как появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. Это процессы приводят к различным расстройствам, в том числе — и к проблемам с сердцем.
Лев Валерьянович не бездействует и проходит уже второй курс терапии. Препарат, необходимый для лечения, стоит 1,8 млн рублей, но артист получил его бесплатно — государство не оставило его в беде.
Жизненно важный орган барахлит у Лещенко давно. Еще в 2021 году народный артист России рассказал в эфире шоу «Судьба человека», что после ковида перенес инфаркт за инфарктом.
«У меня было четыре сердечных приступа. Я попадал на стенокардию мощную!» — рассказал певец.
Процесс реабилитации проходил для него очень тяжело. Лев Валерьянович не стеснялся в эпитетах, чтобы описать свое состояние: «Кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни».
В Сети появились фейки о смерти Лещенко. Фото: скриншот
Лев Лещенко перенес серьезную операцию
Но не только«мотор» доставляет возрастному певцу дискомфорт. Еще в 2009 году в «Комсомольской правде» появилась тревожная информация о том, что Лещенко серьезно травмировался в преддверии своего своего 67-летия (день рождения певца — 1 февраля). Причиной инцидента стала непогода — Лев Валерьянович, выходя из автомобиля, поскользнулся и упал.
Ему диагностировали разрыв связки плеча. При таком повреждении артист не мог сам одеваться — рука сильно распухла и болела. Тогда он отправился на операцию в Германию. Полтора года спустя ситуация повторилась. Стало известно, что Лещенко снова попал в больницу из-за последствий старой травмы.
«Перед Новым годом Лев Валерьянович получил травму плеча: упал, играя в баскетбол. Тогда в Германии ему сделали серьезную операцию. Рука была в ужасном состоянии. Плечо собирали по косточкам, сшивали сухожилия», — рассказал тогда «Комсомольской правде» директор артиста Олег Дмитриев.
Оказывается, с тех пор рука по-прежнему беспокоила, сильно болела. Когда состояние стало совсем невыносимым, артист обратился к московским врачам. Для нормального функционирования плечевого сустава потребовалось хирургическое вмешательство. Что на самом деле стало причиной травмы — гололед или баскетбол, история умалчивает.
Несмотря на болезни, Лев Лещенко старается радовать поклонников выступлениями. Фото: Global Look Press
Но не стоит думать, что судьба относится неблагосклонно к народному любимцу. Да, проблемы со здоровьем имеются, а у кого их нет? Но однажды его величество случай позволил избежать Лещенко верной гибели. Об этом журналистам рассказал близкий друг артиста — Владимир Винокур.
Как-то раз коллеги запланировали путешествие на теплоходе «Адмирал Нахимов». Однако отправиться за новыми впечатлениями им не удалось: приятели опоздали на рейс. Позже Винокур и Лещенко узнали, что тот самый теплоход потерпел крушение, в результате которого погибли сотни людей, среди которых могли бы оказаться и знаменитые артисты.
Так что ответ на все фейки о смерти Льва Лещенко имеется однозначный: народный артист, как говорится, сам кого хочешь похоронит, если наговаривать на него всякие гадости. Его лебединая песня еще не спета.
Владимир Винокур и Лев Лещенко однажды чудом избежали смерти. Фото: Global Look Press