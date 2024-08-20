Где сейчас находится Лев Лещенко?

Лев Лещенко выступает на сцене большую часть жизни. Он переболел коронавирусом, а потом у него начали появляться проблемы со здоровьем. Примечательно, что артист иногда участвует в телевизионных шоу. Его также можно увидеть на праздничных концертах. Но на днях стало известно, что он проходит второй курс лечения, так как у него нашли опасную и редкую болезнь – транстиретиновый амилоидоз. Из-за мутаций гена белка транстиретина в организме начинают появляться разные расстройства.

Лекарство стоит почти два миллиона рублей, но для Лещенко оно было предоставлено бесплатно. Более того, отменять выступления артист не стал. 22 августа он выступит на «Новой волне» в Сочи. Затем певец вернется в Москву, где находится большую часть времени. В сентябре он примет участие в концерте ко дню рождения Иосифа Кобзона.