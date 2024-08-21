Лев Лещенко перестал общаться с поэтессой, которая писала ему хиты
Лев Лещенко. Фото: Global Look Press
При этом Лариса Рубальская посочувствовала певцу.
Лев Лещенко не впустил в свой круг близких друзей поэтессу, которая ему написала несколько хитов. Лариса Рубальская не смогла рассказать о состоянии певца, потому что вообще не поддерживает с ним отношения.
В последнее время ходит много слухов о том, что Лев Валерьянович тяжело болен. Но Рубальская и понятия не имеет, как сейчас живет артист.
«Я не знаю. Мы общались года два назад последний раз. Мы не так общаемся, чтобы о делах говорить. У нас нет такого общения. Но я его очень люблю и очень ему сочувствую», — сообщила поэтесса в разговоре с Teleprogramma.org.
Напомним, что в СМИ недавно появилась информация о том, что у Льва Лещенко диагностировали смертельное заболевание. Однако официального подтверждения ни от самого артиста, ни от его представителей пока не вышло.