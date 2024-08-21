Всплыла правда о том, почему о болезни Льва Лещенко не знают его коллеги и друзья

Наталья Гулькина, Лариса Рубальская и другие коллеги Льва Лещенко не знали о том, что у певца какие-то проблемы со здоровьем. И информацию о его смертельному недуге никто так и не подтвердил. И этому нашлось простое объяснение.

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Его озвучила Елена Зайцева. В разговоре с Teleprogramma.org певица объяснила, что артисты старой закалки никогда не будут жаловаться публично на свои беды.