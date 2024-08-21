Всплыла правда о том, почему о болезни Льва Лещенко не знают его коллеги и друзья
Лев Лещенко. Фото: Global Look Press
Не утихают разговоры о смертельном недуге артиста.
Наталья Гулькина, Лариса Рубальская и другие коллеги Льва Лещенко не знали о том, что у певца какие-то проблемы со здоровьем. И информацию о его смертельному недуге никто так и не подтвердил. И этому нашлось простое объяснение.
Его озвучила Елена Зайцева. В разговоре с Teleprogramma.org певица объяснила, что артисты старой закалки никогда не будут жаловаться публично на свои беды.
«Он такой человек, он никогда не поделится своими проблемами. Он вроде открытый, но о болячках не будет говорить. Он имеет право скрывать. Глаголева, помните? Умерла, а никто не знал, что она болела. Артисты прошлого поколения не говорят о таком.
Они должны нести публике радость, а не огорчения. Кобзон, например. Никто не знал. Я даже помню, об артистах того поколения писали просто: «Умер от тяжелой болезни», даже не говорили диагноз», — пояснила Елена Зайцева.