Наследство Зураба Церетели: слухи о двух миллиардах долларов, дом-музей в Переделкино и памятники по всему миру

Не стало знаменитого скульптора и художника-монументалиста Зураба Церетели. На его счету более 5000 произведений, самое известное из которых — памятник Петру Первому на Берсеневской набережной — вызывало множество споров.

Так, возникали недовольства по поводу огромных размеров монумента и якобы неудачно выбранным местом, а также то, что Петр Великий был облачен не в традиционный военный мундир, а в одежду римского императора. Но потом к памятнику привыкли, и он стал одним из символов Москвы.

О Церетели говорили, критиковали, спорили, но практически никто не оставался к нему равнодушным.

Как Зураб Церетели стал «грузинским миллионером»

Кажется, что Зураб Церетели был мифологизирован еще при жизни. Много легенд ходило о его бесчисленных богатствах.

В одном из своих интервью сам Зураб Константинович рассказывал, что никогда не стремился быть бедным художником, живущим только искусством. Он мечтал о славе и богатстве, подобно Тициану, который пользовался уважением венецианской знати.

И Зураб Церетели добился признания, став не только знаменитым, но и весьма состоятельным художником и скульптором. И это притом, что он начинал с зарплаты в 22 рубля в месяц, рисуя карикатуры и иллюстрации, и говорят, что какое-то время даже жил с женой на чердаке.

Однако в 70-х годах Церетели называли «грузинским миллионером». В народе ходили байки, будто бы он давал официантам чаевые полтинниками по 50 рублей (так называемыми «зурабовками») и владел огромным бизнесом.

На самом деле еще в те времена он много работал, создавая скульптуры, панно и другие шедевры для курортных городов и здравниц. В 2007 году газета The Georgian Times признала Церетели одним из самых богатых грузин мира, оценив его состояние в два миллиарда долларов.