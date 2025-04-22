Наследство Зураба Церетели: слухи о двух миллиардах долларов, дом-музей в Переделкино и памятники по всему миру

Не стало знаменитого скульптора и художника-монументалиста Зураба Церетели. На его счету более 5000 произведений, самое известное из которых — памятник Петру Первому на Берсеневской набережной — вызывало множество споров.
Так, возникали недовольства по поводу огромных размеров монумента и якобы неудачно выбранным местом, а также то, что Петр Великий был облачен не в традиционный военный мундир, а в одежду римского императора. Но потом к памятнику привыкли, и он стал одним из символов Москвы.
О Церетели говорили, критиковали, спорили, но практически никто не оставался к нему равнодушным.
Как Зураб Церетели стал «грузинским миллионером»
Кажется, что Зураб Церетели был мифологизирован еще при жизни. Много легенд ходило о его бесчисленных богатствах.
В одном из своих интервью сам Зураб Константинович рассказывал, что никогда не стремился быть бедным художником, живущим только искусством. Он мечтал о славе и богатстве, подобно Тициану, который пользовался уважением венецианской знати.
И Зураб Церетели добился признания, став не только знаменитым, но и весьма состоятельным художником и скульптором. И это притом, что он начинал с зарплаты в 22 рубля в месяц, рисуя карикатуры и иллюстрации, и говорят, что какое-то время даже жил с женой на чердаке.
Однако в 70-х годах Церетели называли «грузинским миллионером». В народе ходили байки, будто бы он давал официантам чаевые полтинниками по 50 рублей (так называемыми «зурабовками») и владел огромным бизнесом.
На самом деле еще в те времена он много работал, создавая скульптуры, панно и другие шедевры для курортных городов и здравниц. В 2007 году газета The Georgian Times признала Церетели одним из самых богатых грузин мира, оценив его состояние в два миллиарда долларов.
Зураб Церетели. Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Слухи про владение казино
В 1990-х годах появлялись слухи о том, что Зураб Конснатинович владеет двумя московскими казино. Однако сам Зураб Церетели всегда отрицал свое участие в игорном бизнесе, утверждая, что живет только на авторские гонорары. Зато с удовольствием рассказывал о своих увлечениях.
Зураб Церетели увлекался коллекционированием бабочек, африканских масок и крупных украшений. И в довольно солидном возрасте он по-прежнему активно работал и поддерживал физическую форму, занимаясь спортом.
Дом-музей в Переделкино
Свой дом в подмосковном писательском поселке Переделкино Зураб Церетели превратил в своеобразный музей, разместив в лесу свои скульптуры. Там рядом с Пушкиным соседствовали Никита Михалков, а Петр Первый нашел место около Чарли Чаплина. Увидеть все эти работы мог любой посетитель Переделкино. В этом живописном месте Зураб Константинович и провел свои последние дни.
Ну а россиянам осталась Галерея искусств Зураба Церетели, где представлена его живопись, графика и скульптуры, а также хранятся работы отечественных и зарубежных художников XVIII–XX веков.
Зураб Церетели. Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Кому достанутся богатства Зураба Церетели
Больше 40 лет Зураб Церетели прожил с женой Инессой Андроникашвили, до самой ее кончины. А последние 20 лет рядом с Зурабом Константиновичем была искусствовед и художник Татьяна Кочемасова. Она является вице-президентом Российской академии художеств, возглавляемой Церетели.
У Зураба Константиновича осталась дочь Елена, а также внуки Василий, Зураб и Виктория. Кроме того, у него четверо правнуков, самой младшей из которых 16 лет.
Помимо этого, Зураб Константинович воспитал двух приемных дочерей — Людмилу и Татьяну.
Наследниками Церетели первой очереди является дочь и внуки, ну а в самом широком смысле — все его современники. Ведь работы авторства Зураба Церетели есть не только в России, но и в Америке (монумент «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке), Франции (бронзовая скульптура «Рождение нового человека» в Париже), Великобритании (монумент «Разрушить стену недоверия» в Лондоне) и многих других странах.
Он своим примером доказал, что настоящее искусство действительно вне политики и стирает любые границы.
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