Лолита: «Зря многие говорят, что шоу-бизнес — это клубок змей»

Певица Лолита признается, что у нее самые классные соседи. Когда артистка уезжает на гастроли, они следят за тем, чтобы к ее двери не подходили подозрительные личности.
Об этом, а также о новом имидже Глюкозы, личной жизни без битья посуды и уходе за деревьями Лолита рассказала журналистам в кулуарах премии «Voice. Главные лица».
«Я Филиппу поправила волосок, а он почистил мои плечи»
— Сегодня на премии присутствовал Филипп Киркоров. Успели с ним помириться?
— Успели. Мы обнялись и поцеловались. Зря многие говорят, что шоу-бизнес — это клубок змей. У нас не бывает длительных конфликтов.
Мы можем поругаться, но мы обычная семья, в которой происходит и ругань, и поцелуйчики, и «как ты хорошо выглядишь», и «по-моему, сегодня не очень». То есть все как у людей разных профессий.
Я сегодня Филиппу поправила волосок, а он почистил мои плечи. А потом мы пожелали друг другу удачи на сцене.
— А как вам новый имидж Глюкозы?
— Как она здорово нашла новый образ, новые песни. И, наверное, должен был случиться какой-то конфликт с ее продюсером, для того чтобы Наташа как ракета набрала новый воздух в легкие, отбросила сомнения и пошла вперед.
Такая новая Глюкоза мне очень нравится.
Лолита. Фото: Иван Абрамов
«Я тихая соседка»
— У вас были проблемы на даче…
— Вчера на даче пропала вода, и не могли найти скважину. И не найдут ее, пока не сойдет снег. Поэтому на даче воды нет.
Позавчера залили соседей. Я начала менять краны и вызывать сантехников, чтобы никого не залить. Но потом выяснилось, что это рвануло у соседей. Поэтому я спокойно к этому отношусь.
Мне только не нравится, когда идет потоп и ты рискуешь залить не только себя, а еще кого-то, что со мной и произошло.
Как мне говорили, пишите жалобы на сайт правительства Москвы и так далее. Но пока я не взяла телефон в руки и не сказала все, что думаю, никакая аварийка ко мне не приезжала двое суток.
— Начали уже заниматься какими-то дачными делами?
— Там еще снега полно. А уж потом мои соцсети пестрят разными секаторами.
Лолита. Фото: Иван Абрамов
«Секс я не слышала у соседей»
— У вас хорошие соседи?
— У меня классные соседи. И потом, я сама тихая соседка. У меня самая тихая квартира. Никогда ни громкой музыки, ни телевизор не работает.
— А как они занимаются сексом, слушают громкую музыку, вы не слышите?
— Секс я не слышала у соседей. Просто кто чем занимается. Я, как правило, принимаю снотворное, смотрю что-нибудь, последнее время даже не читаю.
И мне нет никакого дела до того, что делают соседи. Шумят ли дети, играют ли на фортепиано…
У меня вообще хорошие соседи. Когда я уезжаю на гастроли, они смотрят, кто подошел к двери и звонят мне: «У тебя там лампочка сигнализации горит, а сейчас что-то мигает».
А я же отвечаю: «Ребята, у меня все нормально».
Лолита. Фото: Катя Гусева
— А они не слышат, что происходит в вашей личной жизни?
— У меня нет бурной личной жизни. Я же не истеричка, которая бьет посуду.
Я все это могла бы делать, но для этого есть свой возраст — до сорока лет. Если ты потом это продолжаешь делать, то дальше — к психиатру.
— А как же страсть?
— Это не страсть, а неуравновешенность.
— 19 апреля объявлен всеобщий субботник. Примите в нем участие?
— Я все время в нем принимаю участие, и мне не надо даже ничего объявлять. Я стригу у себя во дворе деревья, которые я же и посадила.
И спасибо футбольному союзу, к которому я прихожу. Стригу деревья и спрашиваю: «Ребят, а вы можете убрать?» А они говорят: «Готовьте быстро мешки». Я стригу у них, у себя во дворе, с секатором формирую облик деревьев.
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