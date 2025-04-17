Лолита: «Зря многие говорят, что шоу-бизнес — это клубок змей»

Певица Лолита признается, что у нее самые классные соседи. Когда артистка уезжает на гастроли, они следят за тем, чтобы к ее двери не подходили подозрительные личности.

Об этом, а также о новом имидже Глюкозы, личной жизни без битья посуды и уходе за деревьями Лолита рассказала журналистам в кулуарах премии «Voice. Главные лица».

«Я Филиппу поправила волосок, а он почистил мои плечи»

— Сегодня на премии присутствовал Филипп Киркоров. Успели с ним помириться?

— Успели. Мы обнялись и поцеловались. Зря многие говорят, что шоу-бизнес — это клубок змей. У нас не бывает длительных конфликтов.

Мы можем поругаться, но мы обычная семья, в которой происходит и ругань, и поцелуйчики, и «как ты хорошо выглядишь», и «по-моему, сегодня не очень». То есть все как у людей разных профессий.

Я сегодня Филиппу поправила волосок, а он почистил мои плечи. А потом мы пожелали друг другу удачи на сцене.

— А как вам новый имидж Глюкозы?

— Как она здорово нашла новый образ, новые песни. И, наверное, должен был случиться какой-то конфликт с ее продюсером, для того чтобы Наташа как ракета набрала новый воздух в легкие, отбросила сомнения и пошла вперед.

Такая новая Глюкоза мне очень нравится.