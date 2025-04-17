Александр Розенбаум: «Посылание на конкурсы звезд или «Бурановских бабушек» — это издевательская история для нашего искусства»

Певец Александр Розенбаум признается, что иногда люди благодарят его даже не за песни, а за открытые пивные. Сам артист уверяет, что просто вернул народу то, что у него отняли.

Об этом, а также о достойных кандидатах на участие в конкурсе «Интервидение» и своем стиле Александр Розенбаум рассказал на красной дорожке премии «Шансон года», лауреатом которой также стал.

«Я разный человек в творчестве»

— Александр Яковлевич, каким был жанр шансон, когда вы начинали свою музыкальную карьеру?

— Не было никакого жанра шансон, просто были блатные, дворовые песни, песни советских композиторов, песни советских кинофильмов, хорошие, плохие, замечательные. Была симфоническая песня, которая называется кантата, оперная, называемая арией, эстрадная, которую исполняли много людей.

А сам я вообще не с полян пришел, а приехал из рок-н-ролла, из музыкальной школы, окончил училище. Я профессиональный музыкант.

Сначала я играл рок-музыку, в 1963–1964 годах попали в битломанию, пилили сами гитары, ставили звук. А потом, когда мне надоело вокально-инструментальное искусство в том изложении, в котором оно было, я взял и написал песню «На улице Гороховой ажиотаж».

Я разный человек в творчестве. Люблю и то, и другое, и третье.

«На такие конкурсы надо посылать молодых ребят и девчат»

– Сейчас много говорят о конкурсе «Интервидение» – своего рода отечественном заменителе «Евровидения». Как вы думаете, кого из наших артистов следует туда отправить?

– Я не могу вам сказать конкретные имена. Но прежде всего, хотел бы видеть талантливого молодого человека или девушку. Потому что посылание звезд или «Бурановских бабушек» – это издевательская история для нашего искусства, где есть огромное количество молодежи, которую нужно двигать.

Наша молодежь поющая, красивая, талантливая! И на такие конкурсы надо посылать молодых ребят и девчат.