Александр Розенбаум: «Посылание на конкурсы звезд или «Бурановских бабушек» — это издевательская история для нашего искусства»

Певец Александр Розенбаум признается, что иногда люди благодарят его даже не за песни, а за открытые пивные. Сам артист уверяет, что просто вернул народу то, что у него отняли.
Об этом, а также о достойных кандидатах на участие в конкурсе «Интервидение» и своем стиле Александр Розенбаум рассказал на красной дорожке премии «Шансон года», лауреатом которой также стал.
«Я разный человек в творчестве»
— Александр Яковлевич, каким был жанр шансон, когда вы начинали свою музыкальную карьеру?
— Не было никакого жанра шансон, просто были блатные, дворовые песни, песни советских композиторов, песни советских кинофильмов, хорошие, плохие, замечательные. Была симфоническая песня, которая называется кантата, оперная, называемая арией, эстрадная, которую исполняли много людей.
А сам я вообще не с полян пришел, а приехал из рок-н-ролла, из музыкальной школы, окончил училище. Я профессиональный музыкант.
Сначала я играл рок-музыку, в 1963–1964 годах попали в битломанию, пилили сами гитары, ставили звук. А потом, когда мне надоело вокально-инструментальное искусство в том изложении, в котором оно было, я взял и написал песню «На улице Гороховой ажиотаж».
Я разный человек в творчестве. Люблю и то, и другое, и третье.
«На такие конкурсы надо посылать молодых ребят и девчат»
– Сейчас много говорят о конкурсе «Интервидение» – своего рода отечественном заменителе «Евровидения». Как вы думаете, кого из наших артистов следует туда отправить?
– Я не могу вам сказать конкретные имена. Но прежде всего, хотел бы видеть талантливого молодого человека или девушку. Потому что посылание звезд или «Бурановских бабушек» – это издевательская история для нашего искусства, где есть огромное количество молодежи, которую нужно двигать.
Наша молодежь поющая, красивая, талантливая! И на такие конкурсы надо посылать молодых ребят и девчат.
Александр Розенбаум. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А на ваш взгляд, можно ли туда послать певца SHAMAN'a?
— Да ради Бога… Я про коллег ничего не говорю. Пусть с этим разбираются организаторы.
«Я провел в пивных всю свою молодую жизнь»
— Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея открыть ваши пивные? (У Александра Розенбаума сеть пивных «Толстый фраер» в его родном Санкт-Петербурге. — Прим. ред.)
— Я просто людям вернул то, что у них отняли. У нас в свое время отняли пивные. А я в пивных провел всю свою молодую жизнь.
И очень люблю ленинградские пивные, где никогда не было бомжей, хулиганов, а люди просто хорошо проводили время. Сейчас же есть клубы, где много всего развлекательного. А тогда мы просто ходили и списывали лекции, обсуждали футбол. Приходили женщины.
А потом, когда появились ирландские пабы, абсолютно чуждые нашему пониманию пивной культуры, то я просто захотел вернуть то, что у нас отобрали. Иногда мне пишут отзывы: «Александр Яковлевич, песни ваши не люблю. Но за пивную огромное вам спасибо».
— А не было желания создать собственный алкоголь?
— Я уже этим занимался. Это не мой профиль. У меня семья, много семейных дел, и уже что-то начинать…
— А если говорить о здоровом образе жизни, то успеваете заниматься зарядкой?
— У меня концерты по три с половиной часа. Вот такая у меня зарядка.
«Я сказал журналисту: «Сынок, я полысел в 23 года»
— Александр Яковлевич, вы очень стильно выглядите. У кого вы одеваетесь?
— Это просто потрясающе то, как сегодня работают люди в пищевой и легкой промышленности, сельские производители. У меня достаточное количество джинсов, но самые лучшие джинсы парень в Москве сидит и шьет.
— А где вы таких находите?
— Я просто люблю людей, не надо ничего искать.
— Вы входите в число самых стильных людей…
— Поверьте, у меня нет стилиста. Один журналист мне однажды говорит: «А вот ваша прическа… Кто вам создал этот имидж?». А я ему отвечаю: «Сынок, я полысел в 23 года».
«Шоу-бизнес — это не мое»
— Есть ли, на ваш взгляд, дружба в шоу-бизнесе?
— Что значит в шоу-бизнесе? Я не знаю, что это такое. Я артист, исполнитель, автор. Шоу-бизнес — это не мое, я в нем не участвую.
Ну и почему не может быть дружбы среди людей самых разных профессий, в том числе и людей искусства? Конечно, бывает всегда.
— А зависть?
— Зависть — это самое гнилое чувство, из которого проистекает все остальное. Оно переворачивает жизнь человеческую. На этом закончим!
— Александр Яковлевич, как собираетесь отметить Пасху?
— Будем куличи печь, творожок вместе с куличами кушать. Так что все будет как у всех.
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