Самбурская в образе птицы феникс, Банщикова в полупрозрачном платье, Матисон в босоножках и пальто: звезды на открытии 47-го ММКФ

В Москве стартовал 47-й Московский международный кинофестиваль. Обязательным атрибутом этого кинофорума является красная дорожка. И на ней наши звезды используют все шансы, чтобы оставить после себя шлейф загадочности.

Рассказываем, кто из селебрити удивил почтенную публику своим образом.



Светлана Дружинина в костюме оттенка капучино



Актриса и режиссер Светлана Дружинина появилась на красной дорожке в сопровождении своего мужа — оператора Анатолия Мукасея. На ней роскошный брючный костюм оттенка капучино и однобортный жакет.

Нельзя не отметить и акцентный пион в тон наряда, а также красивую жемчужную нить на шее. Образ дополнило массивное украшение — перстень на пальце.

В этом году Светлане Дружининой исполняется 90 лет. Своим примером она показывает, как можно стареть достойно и красиво.

