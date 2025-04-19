Самбурская в образе птицы феникс, Банщикова в полупрозрачном платье, Матисон в босоножках и пальто: звезды на открытии 47-го ММКФ

В Москве стартовал 47-й Московский международный кинофестиваль. Обязательным атрибутом этого кинофорума является красная дорожка. И на ней наши звезды используют все шансы, чтобы оставить после себя шлейф загадочности.
Рассказываем, кто из селебрити удивил почтенную публику своим образом.
Светлана Дружинина в костюме оттенка капучино
Актриса и режиссер Светлана Дружинина появилась на красной дорожке в сопровождении своего мужа — оператора Анатолия Мукасея. На ней роскошный брючный костюм оттенка капучино и однобортный жакет.
Нельзя не отметить и акцентный пион в тон наряда, а также красивую жемчужную нить на шее. Образ дополнило массивное украшение — перстень на пальце.
В этом году Светлане Дружининой исполняется 90 лет. Своим примером она показывает, как можно стареть достойно и красиво.
Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей. Фото: Ольга Храбрых / Telerogramma.org
Актриса и певица Женя Малахова надела максимально открытое белое платье со шлейфом и открытой спиной.
Женя Малахова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Как Жасмин «вытянула» фигуру
Певица Жасмин подчеркнула свою восточную красоту черным нарядом — элегантным брючным костюмом.
На ней брюки свободного кроя и жакет с продолжающимся воланом, который «вытягивает» фигуру. Артистка показалась визуально выше за счет обуви на танкетке.
Линию талии Жасмин подчеркнула брошью, которая красиво перекликалась с ее сережками. Также яркой деталью образа артистки стал красный клатч.
Жасмин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Анна Матисон в босоножках и пальто
Режиссер и супруга Сергея Безрукова, Анна Матисон, для выхода в свет выбрала платье оттенка шафрана, на плечи она накинула легкое черное пальто.
На ногах — босоножки с тонкими перемычками, которые показали ее изящные ступни и тонкие щиколотки. Но, возможно, в сочетании с пальто могли бы быть более уместны туфли.
Анна Матисон. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Анна Банщикова для удивления публики предпочла полупрозрачное платье по фигуре с рукавами-пагодами и воротником-стойкой. На руке — белые часики.
Анна Банщикова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Как Настасья Самбурская стала птицей феникс
Настасья Самбурская выбрала платье-бодикон, подчеркивающее фигуру, в топе полупрозрачные вставки. А внизу, с линии бедер, начинается декорация, словно чтобы визуально сделать их больше и чтобы еще более заметным стал контраст с тонкой талией. Платье со шлейфом красиво разложено по дорожке ( У Настасьи были специальные помощники, которые располагали ее шлейф). И в целом образ выглядит действительно шикарно.
Такое платье с агрессивной сексуальностью не требует в дополнение никаких украшений, потому что само по себе очень акцентное.
В этом образе Настасья напоминала большую черную птицу, прилетевшую на красную дорожку. Ее даже можно сравнить с Лидией Вертинской в образе птицы феникс в сказке «Садко».
Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
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