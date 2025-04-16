Любовь Успенская: «Дочь скоро будет петь и одновременно танцевать на шесте»

Любовь Успенская. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Певица пообщалась с журналистами в кулуарах премии «Шансон года».

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Любовь Успенская получила сотрясение мозга. Но не спешите паниковать, это случилось много лет назад, когда будущая певица проявила активность при сдаче металлолома.

Об этом артистка рассказала в кулуарах премии «Шансон года», лауреатом которой она стала.

Кроме того, Любовь Успенская поведала представителям СМИ о любви к турецким сериалам, трех заветных желаниях и увлечении дочери стрип-пластикой.

«Я люблю ходить в лес и орать, когда меня никто не слышит»

— Любовь Залмановна, недавно вы побывали в Стамбуле…

— Я люблю турецкие сериалы. Это началось с «Великолепного века». Мне хотелось увидеть дворец, все те локации, которые мы видели столько лет. И я поехала туда.

Мне очень понравилось, я получила удовольствие, побывала в этой атмосфере и была такой счастливой.

Я уже устала — и вдруг вижу русских туристов. Они увидели меня, бросили своего гида, подбежали и начали фотографироваться. И тогда я поняла, что и в Турции нигде не спрячешься.

— А где все-таки можно спрятаться?

— Я люблю ходить в лес и орать, когда меня никто не слышит, выплескивать из себя все то, что во мне глубоко засело.

Любовь Успенская на премии «Шансон года». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

«Когда я услышала про крыс, то сказала: «Все, я передумала»

— Недавно страна отметила День космонавтики. А вы бы хотели побывать в космосе?

— Вы знаете, когда я была помоложе, у меня было три мечты в жизни: полететь в космос, узнать, что такое землетрясение, и побывать в угольных шахтах. В космос я уже не полечу, мечта осталась мечтой.

В Донецке я решила спуститься в шахты, этот момент пришло снимать телевидение. На меня надели каску. И вдруг ко мне подходит один мужчина и говорит: «А вы не боитесь? Там же есть крысы».

Когда я услышала про крыс, то сказала: «Все, я передумала».

А землетрясение я почувствовала, когда была в Лос-Анджелесе в 1994 году. Но там я поняла, что страшнее ничего не бывает.

Любовь Успенская с дочерью. Фото: Global Look Press

«Я еще пока не такая сумасшедшая»

— Последнее время ваша дочь Татьяна занялась танцами на шесте. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

— Таня работает, занимается. Она такая способная, что куда бы ни встала, то все получается. Я думаю, что она скоро будет петь и одновременно танцевать на шесте.

— А вы не хотите последовать ее примеру?

— Она меня заставляет. Но вы знаете, я еще пока не такая сумасшедшая.

— 19 апреля будет общегородской субботник. Вы принимали участие в подобных мероприятиях?

-— В детстве я была самой активной по сдаче металлолома. Однажды во время сбора я упала с велосипеда и ударилась головой о стенку школьного забора. Получила сотрясение мозга. Вот так вот закончилась моя активность.

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