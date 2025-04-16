Любовь Успенская: «Дочь скоро будет петь и одновременно танцевать на шесте»

Любовь Успенская получила сотрясение мозга. Но не спешите паниковать, это случилось много лет назад, когда будущая певица проявила активность при сдаче металлолома.

Об этом артистка рассказала в кулуарах премии «Шансон года», лауреатом которой она стала.

Кроме того, Любовь Успенская поведала представителям СМИ о любви к турецким сериалам, трех заветных желаниях и увлечении дочери стрип-пластикой.

«Я люблю ходить в лес и орать, когда меня никто не слышит»

— Любовь Залмановна, недавно вы побывали в Стамбуле…

— Я люблю турецкие сериалы. Это началось с «Великолепного века». Мне хотелось увидеть дворец, все те локации, которые мы видели столько лет. И я поехала туда.

Мне очень понравилось, я получила удовольствие, побывала в этой атмосфере и была такой счастливой.

Я уже устала — и вдруг вижу русских туристов. Они увидели меня, бросили своего гида, подбежали и начали фотографироваться. И тогда я поняла, что и в Турции нигде не спрячешься.

— А где все-таки можно спрятаться?

— Я люблю ходить в лес и орать, когда меня никто не слышит, выплескивать из себя все то, что во мне глубоко засело.