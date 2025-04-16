Любовь Успенская: «Дочь скоро будет петь и одновременно танцевать на шесте»

Любовь Успенская получила сотрясение мозга. Но не спешите паниковать, это случилось много лет назад, когда будущая певица проявила активность при сдаче металлолома.
Об этом артистка рассказала в кулуарах премии «Шансон года», лауреатом которой она стала.
Кроме того, Любовь Успенская поведала представителям СМИ о любви к турецким сериалам, трех заветных желаниях и увлечении дочери стрип-пластикой.
«Я люблю ходить в лес и орать, когда меня никто не слышит»
— Любовь Залмановна, недавно вы побывали в Стамбуле…
— Я люблю турецкие сериалы. Это началось с «Великолепного века». Мне хотелось увидеть дворец, все те локации, которые мы видели столько лет. И я поехала туда.
Мне очень понравилось, я получила удовольствие, побывала в этой атмосфере и была такой счастливой.
Я уже устала — и вдруг вижу русских туристов. Они увидели меня, бросили своего гида, подбежали и начали фотографироваться. И тогда я поняла, что и в Турции нигде не спрячешься.
— А где все-таки можно спрятаться?
— Я люблю ходить в лес и орать, когда меня никто не слышит, выплескивать из себя все то, что во мне глубоко засело.
Любовь Успенская на премии «Шансон года». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Когда я услышала про крыс, то сказала: «Все, я передумала»
— Недавно страна отметила День космонавтики. А вы бы хотели побывать в космосе?
— Вы знаете, когда я была помоложе, у меня было три мечты в жизни: полететь в космос, узнать, что такое землетрясение, и побывать в угольных шахтах. В космос я уже не полечу, мечта осталась мечтой.
В Донецке я решила спуститься в шахты, этот момент пришло снимать телевидение. На меня надели каску. И вдруг ко мне подходит один мужчина и говорит: «А вы не боитесь? Там же есть крысы».
Когда я услышала про крыс, то сказала: «Все, я передумала».
А землетрясение я почувствовала, когда была в Лос-Анджелесе в 1994 году. Но там я поняла, что страшнее ничего не бывает.
Любовь Успенская с дочерью. Фото: Global Look Press
«Я еще пока не такая сумасшедшая»
— Последнее время ваша дочь Татьяна занялась танцами на шесте. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
— Таня работает, занимается. Она такая способная, что куда бы ни встала, то все получается. Я думаю, что она скоро будет петь и одновременно танцевать на шесте.
— А вы не хотите последовать ее примеру?
— Она меня заставляет. Но вы знаете, я еще пока не такая сумасшедшая.
— 19 апреля будет общегородской субботник. Вы принимали участие в подобных мероприятиях?
-— В детстве я была самой активной по сдаче металлолома. Однажды во время сбора я упала с велосипеда и ударилась головой о стенку школьного забора. Получила сотрясение мозга. Вот так вот закончилась моя активность.
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