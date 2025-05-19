Экстрасенс Николь Кузнецова о 'Мастере игры': "Я разочаровалась практически во всех людях, с которыми участвовала в этом проекте"

Экстрасенс Николь Кузнецова — одна из участниц нового психологического реалити-шоу "Мастер игры", которое стартовало 17 мая в 19:00 на канале ТНТ.

В интервью она рассказала, что оказалось для нее на проекте самым сложным, с кем удалось подружиться, а кто ее сильно разочаровал. Кроме этого, поговорили с ней о ее семье, сыновьях-подростках и узнали, почему в ее доме нет никакой магической атрибутики.

"Лишь единицы хорошо и достойно себя проявили"

— Николь, поделитесь, пожалуйста, почему согласились принять участие в новом реалити-шоу "Мастер игры"?

— Я, на самом деле, очень люблю всевозможные реалити, где можно проявить себя не только как экстрасенс, но и как человек. Поэтому, когда мне сказали, что будет какой-то невероятный психологический формат, где не будет сложных физических испытаний, но при этом будут какие-то сумасшедшие эмоциональные переживания, я согласилась, не раздумывая.

И с большим предвкушением ждала начала проекта.

— Поладили ли на этих съемках с другими экстрасенсами — Никитой Турчиным, Натальей Бантеевой?

— Я никогда ни с кем не конфликтую, и когда оказалась с Никитой, Наташей, Димой и Самантой в таких жестких условиях, во мне сразу включилось что-то такое эзотерически корпоративное. Поэтому я, естественно, нашла общий язык с эзотериками, в том числе и незнакомыми.

Я с огромным удовольствием познакомилась с Димой Матвеевым и Наташей Бантеевой, подружилась со всеми. И благодаря как раз таки экстремальным условиям лично я чувствовала моральную поддержку со стороны экстрасенсов.

— Удалось ли с кем-то из участников по-настоящему подружиться на этом проекте? А в ком, может быть, наоборот, разочаровались?

— Я разочаровалась фактически во всех людях, с которыми участвовала в этом проекте. Лишь единицы хорошо и достойно себя проявили. Вот с ними мы эту теплую марокканскую дружбу перенесли в Москву.

У меня появились настоящие друзья: с кем-то мы постоянно проводим теперь время, кто-то стал очень теплым, нежным онлайн-другом. В основном те, с кем я играла в эту сложную игру, проявили себя недостойными людьми, о которых мне бы даже не хотелось вообще говорить.