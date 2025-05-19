Экстрасенс Николь Кузнецова о 'Мастере игры': "Я разочаровалась практически во всех людях, с которыми участвовала в этом проекте"

Экстрасенс Николь Кузнецова — одна из участниц нового психологического реалити-шоу "Мастер игры", которое стартовало 17 мая в 19:00 на канале ТНТ.
В интервью она рассказала, что оказалось для нее на проекте самым сложным, с кем удалось подружиться, а кто ее сильно разочаровал. Кроме этого, поговорили с ней о ее семье, сыновьях-подростках и узнали, почему в ее доме нет никакой магической атрибутики.
"Лишь единицы хорошо и достойно себя проявили"
— Николь, поделитесь, пожалуйста, почему согласились принять участие в новом реалити-шоу "Мастер игры"?
— Я, на самом деле, очень люблю всевозможные реалити, где можно проявить себя не только как экстрасенс, но и как человек. Поэтому, когда мне сказали, что будет какой-то невероятный психологический формат, где не будет сложных физических испытаний, но при этом будут какие-то сумасшедшие эмоциональные переживания, я согласилась, не раздумывая.
И с большим предвкушением ждала начала проекта.
— Поладили ли на этих съемках с другими экстрасенсами — Никитой Турчиным, Натальей Бантеевой?
— Я никогда ни с кем не конфликтую, и когда оказалась с Никитой, Наташей, Димой и Самантой в таких жестких условиях, во мне сразу включилось что-то такое эзотерически корпоративное. Поэтому я, естественно, нашла общий язык с эзотериками, в том числе и незнакомыми.
Я с огромным удовольствием познакомилась с Димой Матвеевым и Наташей Бантеевой, подружилась со всеми. И благодаря как раз таки экстремальным условиям лично я чувствовала моральную поддержку со стороны экстрасенсов.
— Удалось ли с кем-то из участников по-настоящему подружиться на этом проекте? А в ком, может быть, наоборот, разочаровались?
— Я разочаровалась фактически во всех людях, с которыми участвовала в этом проекте. Лишь единицы хорошо и достойно себя проявили. Вот с ними мы эту теплую марокканскую дружбу перенесли в Москву.
У меня появились настоящие друзья: с кем-то мы постоянно проводим теперь время, кто-то стал очень теплым, нежным онлайн-другом. В основном те, с кем я играла в эту сложную игру, проявили себя недостойными людьми, о которых мне бы даже не хотелось вообще говорить.
Николь Кузнецова. Фото: телеканал ТНТ
"Я не умею врать и плести интриги"
— "Мастер игры" — психологическое реалити-шоу. Считаете ли вы себя человеком, умеющим плести интриги, манипулировать людьми? Если да, то можете, пожалуйста, привести какой-то пример?
— Я не умею и не хочу манипулировать. Я не умею врать и плести интриги. На этом проекте я, наоборот, очень ярко осознала то, что для меня намного важнее — действительно оставаться преданной своим внутренним принципам, с которыми я приехала.
Благодаря реалити "Мастер игры" я поняла, что для того, чтобы находиться в максимально комфортном для себя состоянии, мне нужно быть честной и открытой.
— А в реальной жизни становились ли вы сами жертвой чьих-то интриг? Можете тоже привести пример, если такое случалось?
— В обычной жизни я никогда не становилась жертвой интриг или их провокатором. А теперь понимаю, что не хочу даже уметь это делать. Я горжусь именно этим своим качеством.
— Применяли ли вы свой дар, участвуя в проекте "Мастер игры"?
— К моему глубокому сожалению в силу обстоятельств на "Мастере игры" было запрещено эзотерикам заниматься ритуалистикой и проявлять себя. Ведь не все люди, которые находились со мной на проекте, были готовы слышать то, что я могла бы сказать.
Конечно же, я не могу отключить свои способности, свой дар и перестать видеть. Но могу просто молчать о том, что хотелось бы озвучить.
Я уважаю тех людей, которые не хотят погружаться в магию. Поэтому проявить себя как экстрасенс, я не могла. Но не забывайте, что экстрасенс — это состояние души, и это невозможно никуда деть.
"В этом проекте было деление по интересам"
— Что лично для вас стало самым сложным в новом реалити-шоу ТНТ?
— Для меня самой сложной оказалась интеграция в уже существующие компании, потому что многие ребята между собой знакомы по актерской деятельности. Кто-то вместе принимал участие в других проектах.
Конечно, когда столкнулись две такие разные стихии, как экстрасенсы и актеры, я поняла, что очень сложно как-то подружиться, познакомиться и стать частью чьего-то уже сплоченного коллектива.
В этом проекте, как и в любом обществе, было деление по интересам. У многих ребят было огромное количество точек соприкосновения. И, к сожалению, как раз таки с экстрасенсами у них никаких общих точек не было, поэтому это было очень сложно.
Николь Кузнецова. Фото: телеканал ТНТ
"Иметь двух подростков на эмоциональных качелях, которые постоянно что-то выдают, — та еще проблема!"
— Вы не только экстрасенс, но и любящая мама. Расскажите, пожалуйста, чем сейчас увлекаются ваши дети? Чем удивляет дочка Агата?
— У меня трое детей, двое из них — подростки, поэтому сейчас очень сложный период. Иметь двух подростков на эмоциональных качелях, которые постоянно что-то выдают, — та еще проблема! Сейчас я прокачиваю свою терпимость.
На самом деле у меня чудесные мальчишки. Они с огромным пониманием отпустили меня на реалити "Мастер игры" и остались с папой и Агатой. В этот момент они очень сплотились.
Они выполняли все мои домашние обязанности и отлично справились, но были очень ограничены. Пока меня не было — ни прогулок с друзьями, ни спортзала.
Мальчишки все время сидели с Агатой. Ей два и шесть, и она уже стала участницей балетной школы, куда берут только с трехх лет. Оказалось, что Агата очень танцевальная и талантливая девочка, ее взяли досрочно. Она самая младшая в балетной школе. И этим я могу гордиться.
— Смотрят ли сыновья программы, шоу с вашим участием? Будут ли смотреть "Мастер игры"?
— Да, мои мальчишки всегда смотрят все мои проекты. Они очень трепетно и с гордостью относятся к тому, что я делаю. Они гордятся тем, что мама принимает участие в эзотерических шоу, хотя при этом очень равнодушны к магии.
Конечно, им будет очень интересно посмотреть "Мастера игры", поскольку они увидят меня совсем с другой стороны. И я уверена, что они будут мной гордиться.
Николь Кузнецова. Фото: телеканал ТНТ
— В недавнем интервью вы говорили, что ваш супруг — скептик. А как дети относятся к вашей работе?
— Да, он скептик, но не очень-то и скептик, потому что постоянно ко мне на консультации отправляет взрослых, серьезных, уважаемых дядечек. Супруг понимает, что я действительно могу помочь. И ему не будет стыдно, поэтому он скептик на словах.
Конечно же, он знает и понимает всю мою силу. А самый большой скептик в моей семье — это старший сын. В этом году он поступает в медицинский вуз, соответственно разбирается и в химии, и в биологии на 5 баллов.
У него всегда очень много вопросов. И самый большой триггер — это магия и эзотерика. Поэтому дома я эту тему не поднимаю вообще, так как уважаю подростковую позицию.
Думаю, что вопросы магии должны подниматься только с теми людьми, которые хотят об этом слышать. Мои ребята увлекаются чем угодно, но не магией. Я уважаю их выбор, поэтому никакой магической и эзотерической атрибутики дома на глазах не остается никогда.
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