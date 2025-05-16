Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов: «Мы водим детей на психотерапию»

На телеканале ТНТ стартовал второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». В новых сериях продолжится история олигарха Сергея Воронцова, его жен, сына и помощников по дому. Героям, которых Воронцов собрал под предлогом прогрессирующей болезни, предстоит раскаяться в своих поступках и сделать переоценку ценностей.
Во втором сезоне появятся и новые персонажи. Один из них — чиновник Никита, роль которого сыграл актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов.
В небольшом интервью Teleprogramma.org он рассказал о политических амбициях, возможном спин-оффе сериала «Реальные пацаны» и психологической помощи для детей.
«У моего героя есть идеи, как облагородить город и поживиться на этом самому»
— Владимир, в сериале «Бедные смеются, богатые плачут» вы играете чиновника. А сами никогда не задумывались о политических амбициях?
— Я всегда задумывался о том, что мне туда не хочется. Но во мне живет чиновник, у которого все неплохо двигается в социальной сфере. Он хорошо соображает и в своей среде чувствует себя как рыба в воде.
Так сложилось, что я далек от этой профессии. Но вот эта сущность во мне присутствует. И спасибо проекту, что я сыграл ее на подсознательном уровне.
Вообще, я хотел бы заняться социальной сферой. В частности, меня интересует тема переработки мусора, о чем я неоднократно заявлял. И у меня есть идеи на этот счет — так, чтобы сделать нашу жизнь экологичней и чтобы мы по максимуму использовали ресурс вещей.
— Ваш чиновник по сюжету сериала в основном сидит в кабинете?
— Он чаще ходит по людям и пытается найти для себя какую-то выгоду под прикрытием того, что несет социальную пользу жителям Торжка.
— В какой сфере двигается ваш персонаж?
— Он местный чиновник. Я не слишком разбираюсь в этой иерархии. Но у моего героя есть идеи, как облагородить город и поживиться на этом самому.
Владимир Селиванов в сериале «Реальные пацаны»
«Мне бы хотелось видеть какой-нибудь спин-офф сериала «Реальные пацаны»
— В 2023 году закончился сериал «Реальные пацаны». Не скучаете по этому проекту? Возможно, можно было и снять еще один сезон картины…
— Я благодарен этому времени. Но не думаю, что будет новый сезон, хотя не зарекаюсь. Однако мне бы хотелось видеть какой-нибудь спин-офф, возможно, отдельно нашу историю с Валюхой, либо же новый художественный фильм.
Один у нас уже вышел: уже был такой эксперимент — «Реальные пацаны против Зомби». И я думаю, что можно сделать еще лучше.
В общем хочется увидеть Коляна, Антоху и Вована в какой-нибудь непредсказуемой среде.
«Мы работаем над психологическим здоровьем деток»
— Чем сейчас радует сынок Кирилл? На кого он больше похож?
— Если посмотреть на детские фотографии моей жены, то сын очень похож на нее. Но сейчас он лысенький и с носиком — больше напоминает меня.
Владимир Селиванов с женой. Фото: Global Look Press
— Как вы провели майские праздники?
— На 9 Мая мы проводили время дома, смотрели парад Победы по телевизору, потом готовили мангал. А 1 мая отпраздновали день рождения нашего сына. У него он был 29 апреля.
Но мы перенесли все на Первомай, потому что смогли прийти его друзья, наши друзья. Вообще весна у меня богата на праздники: у многих дни рождения, переходящие в лето.
— Как дела у вашей дочки Евы?
— Все хорошо. Вчера мы с ней вместе ходили к психологу. Мы вообще сейчас водим наших детей на психотерапию, работаем над психологическим здоровьем деток, занимаемся сами.
— Это была идея вашей жены?
— Моя супруга (блогер Александра Калмыкова. — Прим. ред.) пришла в мою жизнь уже психологически проработанным человеком. И я часто задаю ей вопрос: «Почему с тобой так легко?»
Она говорит, что хорошо поработала над собой с помощью психотерапевтов. Я и сам этим проникся, и у меня вообще нет никакого скепсиса по этому поводу.
Я вижу результат. Но гораздо сложнее найти квалифицированного специалиста, который даст эффект. Все это не так просто и сопровождается каким-то эмоциональным переломом.
— А не сложно ли было убедить детей в важности психотерапии?
— С детьми работать проще. Это все происходит в форме игры, с помощью солдатиков и куколок для психолога много что подсвечивается. И, исходя из этого, она выбирает свою терапию.
Сначала мы работали с Сонечкой (дочь Александры Калмыковой от первого брака. — Прим. ред.), а потом я привел и Еву (дочь Владимира Селиванова от первого брака. — Прим. ред.). Предстоит еще два-три месяца терапии.
В общем мы стараемся уделять деткам время, делаем все, что в наших силах.
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