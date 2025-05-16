Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов: «Мы водим детей на психотерапию»

На телеканале ТНТ стартовал второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». В новых сериях продолжится история олигарха Сергея Воронцова, его жен, сына и помощников по дому. Героям, которых Воронцов собрал под предлогом прогрессирующей болезни, предстоит раскаяться в своих поступках и сделать переоценку ценностей.

Во втором сезоне появятся и новые персонажи. Один из них — чиновник Никита, роль которого сыграл актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов.

В небольшом интервью Teleprogramma.org он рассказал о политических амбициях, возможном спин-оффе сериала «Реальные пацаны» и психологической помощи для детей.

«У моего героя есть идеи, как облагородить город и поживиться на этом самому»

— Владимир, в сериале «Бедные смеются, богатые плачут» вы играете чиновника. А сами никогда не задумывались о политических амбициях?

— Я всегда задумывался о том, что мне туда не хочется. Но во мне живет чиновник, у которого все неплохо двигается в социальной сфере. Он хорошо соображает и в своей среде чувствует себя как рыба в воде.

Так сложилось, что я далек от этой профессии. Но вот эта сущность во мне присутствует. И спасибо проекту, что я сыграл ее на подсознательном уровне.

Вообще, я хотел бы заняться социальной сферой. В частности, меня интересует тема переработки мусора, о чем я неоднократно заявлял. И у меня есть идеи на этот счет — так, чтобы сделать нашу жизнь экологичней и чтобы мы по максимуму использовали ресурс вещей.

— Ваш чиновник по сюжету сериала в основном сидит в кабинете?

— Он чаще ходит по людям и пытается найти для себя какую-то выгоду под прикрытием того, что несет социальную пользу жителям Торжка.

— В какой сфере двигается ваш персонаж?

— Он местный чиновник. Я не слишком разбираюсь в этой иерархии. Но у моего героя есть идеи, как облагородить город и поживиться на этом самому.