Мама заговорила: последние новости о модели Марии Ковальчук, искалеченной в Дубае

Инцидент с украинской моделью Марией Ковальчук обрастает новыми подробностями. Говорят, что в деле замешан влиятельный арабский дипломат и некий британец.

Что случилось с Марией Ковальчук весной этого года

Эта история наделала много шума весной этого года. Напомним, в марте на обочине дороги в Дубае была найдена украинская модель Мария Ковальчук с серьезными травмами. По словам ее матери и подруги, она отправилась одна в отель к незнакомым мужчинам и перестала выходить на связь.

В Сети предположили, что девушка, возможно, занималась эскортом и стала жертвой насильственных вечеринок Porto Party, когда заказчики могут сделать со своими «гостьями» все что угодно. Участие в подобных мероприятиях — огромный риск для здоровья и жизни, но за него девушкам платят десятки тысяч долларов. Чтобы участницы этих вакханалий не могли позвать на помощь и собрать необходимый компромат, у них забирают телефоны.

Однако полиция ОАЭ заявила, что Ковальчук самостоятельно попала на закрытую стройплощадку и упала с высоты. Они также указали, что она была найдена на следующий день после исчезновения, а не через восемь дней, как утверждали ее родные.