Мама заговорила: последние новости о модели Марии Ковальчук, искалеченной в Дубае
Мария Ковальчук. Фото: соцсети
Кто может быть причастен к трагедии украинской красотки, и что говорят ее друзья.
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Инцидент с украинской моделью Марией Ковальчук обрастает новыми подробностями. Говорят, что в деле замешан влиятельный арабский дипломат и некий британец.
Что случилось с Марией Ковальчук весной этого года
Эта история наделала много шума весной этого года. Напомним, в марте на обочине дороги в Дубае была найдена украинская модель Мария Ковальчук с серьезными травмами. По словам ее матери и подруги, она отправилась одна в отель к незнакомым мужчинам и перестала выходить на связь.
В Сети предположили, что девушка, возможно, занималась эскортом и стала жертвой насильственных вечеринок Porto Party, когда заказчики могут сделать со своими «гостьями» все что угодно. Участие в подобных мероприятиях — огромный риск для здоровья и жизни, но за него девушкам платят десятки тысяч долларов. Чтобы участницы этих вакханалий не могли позвать на помощь и собрать необходимый компромат, у них забирают телефоны.
Однако полиция ОАЭ заявила, что Ковальчук самостоятельно попала на закрытую стройплощадку и упала с высоты. Они также указали, что она была найдена на следующий день после исчезновения, а не через восемь дней, как утверждали ее родные.
Мария Ковальчук. Фото: соцсети
Чьи имена фигурируют в этом деле
И вот теперь журналисты сообщают, что Мария Ковальчук тайно вернулась во Львов, чтобы избежать большого общественного резонанса. Предполагается, что ей угрожали тюрьмой за общение с прессой, так как оказание коммерческих сексуальных услуг в ОАЭ наказуемо. Также появились слухи о том, что влиятельные лица заплатили ей два миллиона долларов за молчание.
Интернет-источники связывают трагедию Марии с дипломатом Саидом аль-Хамади и британцем Майклом Смитом. Их имена фигурируют в контрактах с другими девушками, исчезнувшими в 2023–2024 годах.
По сообщениям Daily Mail, Мария ничего не помнит и не узнает близких. А значит, еще очень долго предстоит разбираться в этой истории.
В беседе с изданием «Аргументы и факты» мать Марии опровергает информацию о ее отъезде из ОАЭ и возвращении во Львов. Она заявила, что реабилитация продлится около года. В СМИ ранее писали, что расходы на лечение уже перевалили за десять миллионов рублей.
Что говорят друзья девушки
Подруги пострадавшей отказываются комментировать ее состояние, сославшись на продолжение расследования и необходимость соблюдения осторожности. Возможно, близкие и друзья подписали соглашение о неразглашении информации.
Впрочем, одна модель Татьяна Можегова кое-что рассказала СМИ. По словам девушки, Мария Ковальчук не рассчитывала, что вечеринка получится такой жесткой.
Мария Ковальчук. Фото: соцсети
«Она подписала контракт с двумя скаутами, которые сказали, что она просто будет приятно проводить время в компании очень состоятельных людей, цивилизованно. Что будет шампанское, красивая презентация, и она будет создавать настроение этого вечера», — пояснила Можегова.
Другой друг модели выразил удивление длительностью периода реабилитации. Он также рассказал о том, что кто-то копался в телефоне Марии спустя две недели после инцидента.
«Мы знакомы уже пять лет. Странно, что кто-то лайкнул мое сообщение через две недели после того, как все случилось. Пока новостей о ее состоянии нет.
Я не думаю, что она занималась эскортом. Но вебкам в ее жизни точно был. Могу сказать, что Маша любила потусить. Может, дело в этом», — предположил парень в беседе с aif.ru
Тем временем, как пишет пресса, некоторые подруги Марии Ковальчук заинтересованы в финансовой выгоде от ситуации. Одна из них согласилась рассказать подробности этого дела за крупную сумму. Ранее эту подругу обвиняли в том, что она якобы вовлекла Марию в эскорт-бизнес и принуждала употреблять запрещенные вещества.
В общем странностей в этой истории много. И рано или поздно вся правда о нем вскроется. А нам остается только пожелать Марии Ковальчук здоровья.