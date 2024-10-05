«Модница недели» на светской вечеринке: Ольга Бузова «перебрала» с оранжевым, а Женя Искандарова состарилась в черном платье

На презентации нового сезона популярного реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в джунглях» именитые красотки блеснули в необычных образах. Все старались соответствовать теме мероприятия и выглядели так, словно готовы прямо сейчас очутиться в жарких джунглях.
Кто переусердствовал, а кто продемонстрировал наличие вкуса и чувства меры? Наряды звезд оценила модный эксперт Teleprogramma.org, дизайнер
Ольга Бузова
Ольга Бузова — ведущая нового сезона «Звезд в джунглях». На презентации проекта она выглядела как пожар в тех самых джунглях. То есть ярчила как могла. Но было ли это красиво, еще вопрос.
Ольга Бузова. Фото: ТНТ
«Оранжевый цвет однозначно идет Ольге Бузовой, но есть ощущение перебора. Особенно сумочка сильно выбивается и все портит. 3 балла».
Алана Мамаева
Алана Мамаева — подруга Ольги Бузовой. И, конечно, не появиться в реалити-шоу она не могла. Дамочки уже огребли в соцсети за свой тандем по полной. Но зато у профессионала по стилю вопросов к Алане Мамаевой нет.
Алана Мамаева. Фото: ТНТ
«Алана Мамаева в ослепительно белом костюме выглядит очень эффектно! Декольте на корсете, конечно, смелое, но молодая девушка с красивыми данными может позволить себе все. 10 баллов».
Дана Борисова
В прошлом популярная телеведущая Дана Борисова пытается вернуть себе славу красавицы и модницы. Уже и операцию сделала, и за фигурой начала следить. Но пока в активе Даны Борисовой сплошные осечки, модные — в их числе.
Дана Борисова. Фото: ТНТ
«Дана Борисова в странном луке. Дана Борисова в хорошей форме для своего возраста. И все же для подобных обтягивающих джинсов и прозрачного топа нужно иметь идеальную фигуру. Увы, но только 2 балла».
Женя Искандарова
Женя Искандарова на презентации появилась в непривычном для себя образе. Черное платье свободного кроя и большие очки в темной оправе явно прибавили ей возраста.
Женя Искандарова. Фото: ТНТ
«Женя Искандарова — обладательница прекрасного чувства вкуса и нередко выбирает стильные образы. Данный вариант — не исключение. Однако, мне все же кажется, что это платье делает Женю Искандарову грузной. Хотя, возможно, это просто неудачный ракурс. 8 баллов».
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Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс, отметившая в этом году 55-летие, демонстрирует, что это вообще не возраст. Свои прекрасные природные данные Эвелина Бледанс с годами не растратила, а только приумножила.
Эвелина Бледанс. Фото: ТНТ
«На Эвелине Бледанс эффектная рубашка, фрагментарно обнажающая красивую шею и плечо. В целом весь образ очень удачный. 9 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла завоевывает Алана Мамаева. Второе — у Эвелины Бледанс. Замыкает тройку лидерш Женя Искандарова.
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