«Модница недели» на светской вечеринке: Ольга Бузова «перебрала» с оранжевым, а Женя Искандарова состарилась в черном платье

На презентации нового сезона популярного реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в джунглях» именитые красотки блеснули в необычных образах. Все старались соответствовать теме мероприятия и выглядели так, словно готовы прямо сейчас очутиться в жарких джунглях.

Кто переусердствовал, а кто продемонстрировал наличие вкуса и чувства меры? Наряды звезд оценила модный эксперт Teleprogramma.org, дизайнер Алена Нега .

Ольга Бузова — ведущая нового сезона «Звезд в джунглях». На презентации проекта она выглядела как пожар в тех самых джунглях. То есть ярчила как могла. Но было ли это красиво, еще вопрос.