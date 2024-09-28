«Модница недели» в черно-белом: демоническая Снигирь, расслабленная Бортич, непорочная Ахмедова и заурядная Лядова

«Сабине Ахмедовой очень идет белый оттенок, и такой фасон платья тоже практически универсален, подойдет к любому случаю. 8 баллов».

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Актриса Елена Лядова на фестивале появилась в сопровождении мужа Владимира Вдовиченкова. Рядом с ним она выглядит счастливой и расслабленной и может позволить себе выбирать заурядные наряды. Елена Лядова из числа тех женщин, которые сами решают, надо ли им производить впечатление на кого-то или нет.