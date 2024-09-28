«Модница недели» в черно-белом: демоническая Снигирь, расслабленная Бортич, непорочная Ахмедова и заурядная Лядова

В Сочи на курорте «Роза Хутор» в сентябре прошел фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». «Модница недели» изучила, в каких нарядах во время мероприятия щеголяли звездные дивы. Как оказалось, многие предпочли классическую черно-белую гамму и расслабленные образы.
Свои оценки нарядам звездных девушек поставила модный эксперт Teleprogramma.org, дизайнер
«Хочется заметить, что героини этой подборки одеты в черно-белую гамму, но все выглядят абсолютно по-разному. Мое предпочтение более вечерним вариантам, и каблукам, нежели кроссовкам, ведь речь идет о светском мероприятии», — отметила Алена Нега.
Юлия Снигирь
После роли булгаковской Маргариты за актрисой Юлией Снигирь закрепился имидж демонически-красивой женщины. Юлия Снигирь это звание несет гордо и подкрепляет свое реноме при каждом удобном случае. Черный цвет для этой цели идеален.
Юлия Снигирь. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
«Черный — вечная классика, это беспроигрышный вариант, и такой силуэт идет Юлии Снигирь. Очень женственно. 10 баллов».
Александра Бортич
Актриса Александра Бортич демонстрирует, что платья — это не ее история. Впрочем, она выглядит потрясающе женственно в брючных костюмах.
Александра Бортич. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
«Черный брючный костюм — универсальный вариант. Оверсайз практически на любой фигуре будет смотреться достойно, и Саше Бортич такой образ очень идет. 8 баллов».
Сабина Ахмедова
Актриса Сабина Ахмедова в кипенно-белом платье выглядит непорочной дивой. В ее образе — ничего лишнего. Очевидно, что главная здесь она, все остальное — только рама.
Сабина Ахмедова. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
«Сабине Ахмедовой очень идет белый оттенок, и такой фасон платья тоже практически универсален, подойдет к любому случаю. 8 баллов».
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Елена Лядова
Актриса Елена Лядова на фестивале появилась в сопровождении мужа Владимира Вдовиченкова. Рядом с ним она выглядит счастливой и расслабленной и может позволить себе выбирать заурядные наряды. Елена Лядова из числа тех женщин, которые сами решают, надо ли им производить впечатление на кого-то или нет.
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
«Елена Лядова — обладательница эффектной внешности. С такой фигурой, как у Елены Лядовой можно позволить себе все. Хотелось бы видеть Елену Лядову в более интересных образах, а не в повседневных спортивных одеяниях, с темным низом и белым верхом. 5 баллов».
Подводим итоги
Победительницей модного баттла становится Юлия Снигирь, безупречная в своем черном наряде. Второе место делят Александра Бортич и Сабина Ахмедова, на третьем — Елена Лядова.
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