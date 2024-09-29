Проект «Звезды в джунглях» покинул Даниил Вахрушев

На ТНТ в минувшее воскресенье, 22 сентября, стартовал новый сезон шоу «Звезды в джунглях» с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном.
По условиям проекта, в каждом выпуске его покидает один из участников. Так случилось и на этот раз. По итогам голосования, в испытаниях на вылет приняли участие актер Даниил Вахрушев и бывший квнщик Александр Волохов.
Оказавшись в этой ситуации, Даниил Вахрушев жутко нервничал, словно предчувствовал, что покинуть проект придется именно ему. Он поссорился с другими участниками и не спал почти всю ночь. В отличие от своего соперника Александр Волохов держался хладнокровно и не сомневался в том, что останется в проекте.
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Даниил Вахрушев. Фото: кадр шоу ТНТ «Звезды в джунглях»
Так и прозошло. Даниил Вахрушев проиграл испытания на вылет и покинул шоу. Поклонники проекта уже успели оставить свои комментарии в Сети в связи с таким поворотом событий.
Они признаются, что рады тому, что не увидят больше на шоу Даниила Вахрушева, который, по их мнению, вел себя некорректно.
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