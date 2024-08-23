В Сочи стартовал музыкальный конкурс «Новая волна»

В Олимпийском парке на федеральной территории «Сириус» стартовал ежегодный конкурс «Новая волна». На его открытии организаторы устроили масштабный гала-концерт звезд отечественного шоу-бизнеса.

Известно, что свое выступление покажут 13 финалистов. Многие приехали в Россию из стран ближнего зарубежья. Это представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Китая, а также Мальты.

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Конкурс будет проходить до 27 августа. Молодые таланты оценят именитые артисты. К примеру, среди них Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина, в жюри Юрий Антонов и Ани Лорак.

На сцену в Сочи выйдут не только молодые исполнители, но и звезды эстрады. Во время музыкального праздника пройдут мероприятия, приуроченные к 50-летию Андрея Губина, 30-летию группы «Иванушки» и 55-летию Стаса Михайлова, пишет rg.ru.