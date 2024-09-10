Модникам Волгограда рассказали о топовых цветах этой осени

Волгоградцам рассказали о модных трендах этой осени. Своими рекомендациями поделился эксперт по стилю Алексей Сухарев.

Если говорить о цветах, то стоит выбирать оттенок «спелый персик». Это что-то среднее между розово-желтым и оранжевым.

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В трендах этого сезона также оказались пудрово-розовый, кремовый и цвет сливочного масла. Эти оттенки можно сочетать с вишневым или коричневым.

Если хочется чего-то из темной палитры, то можно выбирать баклажановые варианты, виные или бордо.

В тренде длинное пальто, кардиган, брючные костюмы, а также дизайн в стиле ретроспорта, пишет vpravda.ru.