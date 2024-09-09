Чем Собчак превзошла Чеботину? Появились на публике в одинаковых платьях, но детали решают все

Эксперт заметила, что это сложная задача для двух людей с разными фигурами и типом внешности.

«Так можно было бы сравнивать два платья на одном человеке. Но если говорить о том, насколько проработаны комплекты, то, конечно, у Собчак. Платье дополнено соломенной шляпой и сумкой из того же материала, на ногах весьма неожиданная для нежного летнего наряда закрытая обувь.

У Чеботиной же самый простой, ничем непримечательный комплект: платье, туфли и простая черная сумка. Скучно, не интересно», — прокомментировала Натали де Шан.