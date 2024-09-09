Чем Собчак превзошла Чеботину? Появились на публике в одинаковых платьях, но детали решают все

Ксения Собчак, Люся Чеботина. Фото: Global Look Press

Наряд выгодно подчеркивает фигуру и привлекает внимание публики.

Люся Чеботина вслед за Ксенией Собчак примерила платье известного бренда, выбрав вариант мини. Teleprogramma.org попросила исследователя моды Натали де Шан оценить луки звезд, чтобы определить, кому трендовый наряд идет больше.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Эксперт заметила, что это сложная задача для двух людей с разными фигурами и типом внешности.

«Так можно было бы сравнивать два платья на одном человеке. Но если говорить о том, насколько проработаны комплекты, то, конечно, у Собчак. Платье дополнено соломенной шляпой и сумкой из того же материала, на ногах весьма неожиданная для нежного летнего наряда закрытая обувь.

У Чеботиной же самый простой, ничем непримечательный комплект: платье, туфли и простая черная сумка. Скучно, не интересно», — прокомментировала Натали де Шан.

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