Волгоградцы добились штрафа для УК из-за пыли и паутины в подъезде

Жители одного из домов Волгограда смогли доказать, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями. УК не реагировала на жалобы жильцов, которые указывали на грязь в подъезде — паутину и пыль.

Речь идет о коммунальной организации, которая обслуживала дом на улице Капитана Тряскина. Специалисты Госжилнадзора устроили проверку и выяснили, что проблема есть не только в том, что УК не может нанять уборщицу.

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Оказалось, что ответственные лица должным образом не следят за техническим состоянием инженерных коммуникаций.

Компания также не занималась уходом за зелеными насаждениями на территории рядом с домом.

По всем этим фактам было возбуждено административное дело с последующим штрафом в 40 тысяч рублей, пишет vpravda.ru.