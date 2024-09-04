Волгоградцы добились штрафа для УК из-за пыли и паутины в подъезде

Пенсионерки. Фото: Global Look Press

Компанию оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Жители одного из домов Волгограда смогли доказать, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями. УК не реагировала на жалобы жильцов, которые указывали на грязь в подъезде — паутину и пыль.

Речь идет о коммунальной организации, которая обслуживала дом на улице Капитана Тряскина. Специалисты Госжилнадзора устроили проверку и выяснили, что проблема есть не только в том, что УК не может нанять уборщицу.

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Оказалось, что ответственные лица должным образом не следят за техническим состоянием инженерных коммуникаций.

Компания также не занималась уходом за зелеными насаждениями на территории рядом с домом.

По всем этим фактам было возбуждено административное дело с последующим штрафом в 40 тысяч рублей, пишет vpravda.ru.

Ранее волгоградским пенсионерам рассказали о компенсациях на оплату услуг ЖКХ.

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