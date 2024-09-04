Волгоградцы добились штрафа для УК из-за пыли и паутины в подъезде

Жители одного из домов
Речь идет о коммунальной организации, которая обслуживала дом на улице Капитана Тряскина. Специалисты Госжилнадзора устроили проверку и выяснили, что проблема есть не только в том, что УК не может нанять уборщицу.
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Оказалось, что ответственные лица должным образом не следят за техническим состоянием инженерных коммуникаций.
Компания также не занималась уходом за зелеными насаждениями на территории рядом с домом.
По всем этим фактам было возбуждено административное дело с последующим штрафом в 40 тысяч рублей, пишет vpravda.ru.
Ранее волгоградским пенсионерам
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