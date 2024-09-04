Сергей Гармаш в Сочи снимается в продолжении «Чебурашки»

У самой кассовой отечественной ленты «Чебурашка» будет продолжение. Новый сюжет уже снимают в популярных у туристов местах Сочи .

К примеру, съемочная группа построила для Гены ( Сергей Гармаш) дом в санатории имени Орджоникидзе, где будет много эпизодов. Во второй части полюбившегося зрителям фильма можно будет узнать парк «Ривьера» и Кавказские горы.

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Известно о том, что перед камерой вновь появится 12-летняя актриса Ева Смирнова. Девочка призналась, что ей очень нравится сниматься, а еще и сам фильм.

Режиссер Дмитрий Дьяченко говорит о том, что вторая часть «Чебурашки» должна получиться еще интереснее, она непременно понравится зрителю.

К съемкам продолжения нашумевшей ленты группу подтолкнула зрительская любовь, кино посмотрели более 23 миллионов человек, передает tvkrasnodar.ru.