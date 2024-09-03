Многодетная актриса Урсуляк успела посетить сразу две школьных линейки 2 сентября

Александра Урсуляк уже давно снимается в кино. Она ранее была в браке с Александром Голубевым. От него актриса родила дочек Анну и Анастасию. Сейчас им уже 18 и 14 лет. А с 2004 года артистка состоит в отношениях с Андреем Розендентом. У пары растет сын Владимир, которому в этом году исполнилось семь лет. Для звезды 2 сентября стало насыщенным, так как она всех наследников отвела на учебу. Ей пришлось посетить две школьные линейки и побывать в институте, где учится старшая дочка.

«Сделала маску для лица, переоделась и накрасилась. В общем, 2 сентября прошло великолепно: я просто всех отвела - в первый класс, девятый класс, институт и себя в институт. Владимир готов абсолютно к школе, он любит школу. В общем, было весело сегодня», – поделилась Урсуляк, пишет « МК ».