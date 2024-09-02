Агата Муцениеце отвела восьмилетнюю дочку в школу без Павла Прилучного

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце 2 сентября провела время с дочкой Мией.

Актриса Агата Муцениеце успела полюбиться публике, когда снялась в сериале «Закрытая школа». На съемках Агата Муцениеце закрутила роман с Павлом Прилучным. От него она родила сына Тимофея и дочку Мию. Но в 2020 году супруги развелись. Это стало тяжелым решением для Агаты Муцениеце. Теперь она судится с бывшим мужем. Сначала Агата Муцениеце добилась того, что ей повысили алименты. Но это не понравилось Павлу Прилучному, который теперь хочет, чтобы дети были с ним.

2 сентября Агата Муцениеце нашла время, чтобы отвести восьмилетнюю дочку от Павла Прилучного в школу. Мама и дочь с самого утра пели и танцевали дома. Потом актриса проводила дочку в учебное заведение. Мия была в брюках и блузке. А вот Агата Муцениеце предстала в платье бэби-долл с цветочным принтом и белых гольфах.

Агата Муцениеце с дочкой. Фото: соцсети Агаты Муцениеце

А вот Павел Прилучный не пришел на линейку. Он уехал в Геленджик с новой женой Зепюр Брутян и годовалым сыном Микаэлем. С собой актер забрал и 11-летнего Тимофея от Агаты Муцениеце. Он решил перевести наследника на дистанционное обучение. Пока неизвестно, как к этому отнеслась Агата. Она ждет, когда завершатся суды, чтобы дать развернутый ответ поклонникам и раскрыть детали борьбы с бывшим мужем за детей.

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