Агата Муцениеце отвела восьмилетнюю дочку в школу без Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце успела полюбиться публике, когда снялась в сериале «Закрытая школа». На съемках Агата Муцениеце закрутила роман с Павлом Прилучным . От него она родила сына Тимофея и дочку Мию. Но в 2020 году супруги развелись. Это стало тяжелым решением для Агаты Муцениеце . Теперь она судится с бывшим мужем. Сначала Агата Муцениеце добилась того, что ей повысили алименты. Но это не понравилось Павлу Прилучному , который теперь хочет, чтобы дети были с ним.

2 сентября Агата Муцениеце нашла время, чтобы отвести восьмилетнюю дочку от Павла Прилучного в школу. Мама и дочь с самого утра пели и танцевали дома. Потом актриса проводила дочку в учебное заведение. Мия была в брюках и блузке. А вот Агата Муцениеце предстала в платье бэби-долл с цветочным принтом и белых гольфах.