Агата Муцениеце отвела восьмилетнюю дочку в школу без Павла Прилучного

2 сентября Агата Муцениеце нашла время, чтобы отвести восьмилетнюю дочку от Павла Прилучного в школу. Мама и дочь с самого утра пели и танцевали дома. Потом актриса проводила дочку в учебное заведение. Мия была в брюках и блузке. А вот Агата Муцениеце предстала в платье бэби-долл с цветочным принтом и белых гольфах.
А вот Павел Прилучный не пришел на линейку. Он уехал в Геленджик с новой женой Зепюр Брутян и годовалым сыном Микаэлем. С собой актер забрал и 11-летнего Тимофея от Агаты Муцениеце. Он решил перевести наследника на дистанционное обучение. Пока неизвестно, как к этому отнеслась Агата. Она ждет, когда завершатся суды, чтобы дать развернутый ответ поклонникам и раскрыть детали борьбы с бывшим мужем за детей.