Погода в Сочи испортится с 4 сентября

Несмотря на то, что синоптики в самом конце лета обещали хорошую погоду весь бархатный сезон в Сочи , природа все же преподносит сюрпризы осенним отпускникам. Метеорологи предупредили о сильном дожде 4 сентября.

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Тем, кто проводит отпуск на участке Магри — Веселое, стоит держаться подальше от воды до конца пятницы, потому что в это время над Черным морем могут формироваться смерчи.

На этой неделе штормить будет весь Краснодарский край — прогнозируются ливни с грозой и градом, порывы ветра будут усиливаться до 23 м/с.

Сейчас аварийно-спасательные службы работают в усиленном режиме.

Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха не будет спадать, столбик термометра по-прежнему держится в районе плюс 30 градусов.

Ранее москвичи рассказали об отдыхе в Сочи за 300 тысяч рублей.

По материалам kuban24.tv, gismeteo.ru.