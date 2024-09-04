Погода в Сочи испортится с 4 сентября

Несмотря на то, что синоптики в самом конце лета обещали хорошую погоду весь бархатный сезон в
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Тем, кто проводит отпуск на участке Магри — Веселое, стоит держаться подальше от воды до конца пятницы, потому что в это время над Черным морем могут формироваться смерчи.
На этой неделе штормить будет весь Краснодарский край — прогнозируются ливни с грозой и градом, порывы ветра будут усиливаться до 23 м/с.
Сейчас аварийно-спасательные службы работают в усиленном режиме.
Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха не будет спадать, столбик термометра по-прежнему держится в районе плюс 30 градусов.
Ранее москвичи
По материалам kuban24.tv, gismeteo.ru.
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