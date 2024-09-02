В топовые направления для отдыха в сентябре-октябре вошли 5 городов

Тем, кто запланировал отпуск на осень, рассказали, куда лучше всего ехать в бархатный сезон. К примеру, можно смело рассматривать Владивосток . До октября в городе мягкая погода, живописные морские пейзажи, красивая природа.

Дальше в списке идет Нижний Новгород. Осенью наплыв туристов заметно уменьшается, а погода остается приятной и комфортной для прогулок и знакомства с местным колоритом.

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В сентябре-октябре хорошо ехать в Кисловодск. На курорте множество целебных источников, можно полюбоваться живописными окрестностями.

Специалисты рекомендуют и Избербаш, который находится на побережье Каспийского моря, в котором в начале осени можно даже искупаться.

Прекрасен и осенний Калининград, где мягкий климат, особо приятными будут прогулки по старинным улочкам. Интересным станет и знакомство с местными достопримечательностями, пишет телеканал RT со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия».