В Приморье туристов начали заманивать двумя интереснейшими прогулочными маршрутами

В Приморском крае туристов приглашают на прогулки по живописным местам.

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Один из маршрутов проходит по острову Русский. Его протяженность составляет 6,5 километра, а перепад высот достигает 74 метров. Этот маршрут находится в пределах двухчасовой доступности для 1,2 миллиона человек.

Второй маршрут проходит вдоль бухты Прозрачная в Находке. Он начинается на пляже Рица и заканчивается в бухте Отрада. Этот маршрут получил название «тропа Осьминога» из-за своей извилистости, напоминающей щупальца головоногого моллюска. Его длина составляет 4,3 километра, а перепад высот достигает ста метров.