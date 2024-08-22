В Приморье туристов начали заманивать двумя интереснейшими прогулочными маршрутами

Горы. Фото: Global Look Press

Это хорошая альтернатива для тех, кому надоело отдыхать на побережье.

В Приморском крае туристов приглашают на прогулки по живописным местам.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Один из маршрутов проходит по острову Русский. Его протяженность составляет 6,5 километра, а перепад высот достигает 74 метров. Этот маршрут находится в пределах двухчасовой доступности для 1,2 миллиона человек.

Второй маршрут проходит вдоль бухты Прозрачная в Находке. Он начинается на пляже Рица и заканчивается в бухте Отрада. Этот маршрут получил название «тропа Осьминога» из-за своей извилистости, напоминающей щупальца головоногого моллюска. Его длина составляет 4,3 километра, а перепад высот достигает ста метров.

Ранее стало известно о том, что Приморье вновь затапливает сильными дождями. Во Владивостоке горожане пересаживаются из салонов машина на сап-борды.

Читайте также:

Читайте также