В Черном море можно будет купаться до середины октября

Пляж. Фото: Global Look Press

Роман Вильфанд дал новый прогноз.

Начальник Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что лето в Краснодарском крае задержится минимум до середины октября. До этого времени можно будет комфортно купаться в Черном море. Бархатный сезон ожидается шикарным.

В предстоящем сентябре температура воздуха на Кубани будет выше нормы. Начало календарной осени обещает быть жарким.

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Как отмечает метеоролог, к сентябрю Черное море сильно прогрелось, оно не будет быстро остывать.

Тут сказывается большое количество солнечных дней, это дало хороший прогрев верхнего слоя.

Бархатный сезон будет продолжительным, а дожди прогнозируется по минимуму, пишет kuban.kp.ru.

Ранее рассказывалось, что в октябре в гостинице с полным пансионом паре можно отдохнуть за 70 тысяч рублей.

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