На жителей Владивостока начали массово составлять протоколы за выгул собак без поводка

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Известно о том, что к ответственности был привлечен владелец автостоянки, который отпускал псов гулять без присмотра. На него был составлен административный протокол.
В городской администрации напомнили о том, что сейчас можно пожаловаться на несоблюдение правил выгула через интернет-приемную, а также написать в чат-бот МЦУ Владивостока.
За последние дни на несознательных владельцев собак составлено около десятка протоколов. Сейчас все домашние собаки должны быть чипированы и зарегистрированы в системе «Хорриот», пишет primamedia.ru.
Ранее рассказывалось о том, что хозяйка таксы и бордер-колли
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